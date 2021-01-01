اتبع النصائح التالية..قبل السفر بالسيارة …



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

??تاكد من منسوب مياه التبريد و يجب الاحتفاظ بقارورة مياه احتياطية للطوارئ

??تاكد من ضغط و سلامة إطارات السيارة و في حالة تلف الاطارات أو قرب انتهاء العمر الافتراضي لها يجب تغييرها قبل السفر

??تاكد من منسوب زيت المحرك و صلاحيته

??تاكد من منسوب زيت الفرامل

??تاكد من منسوب مياه المساحات و سلامة الرشاشات

??تاكد من صلاحية اضاءه السياره بالكامل أنها تعمل بكفاءة

??تاكد من عدم وجود أصوات غريبة في السيارة قبل السفر

??تاكد من ملئ خزان الوقود قبل السفر بما يكفى

??تاكد من كفاءة البطارية قبل السفر

??يفضل عدم تحميل اوزان ذائدة في السيارة وخصوصا علي سقف السيارة

??يفضل السفر في الصباح الباكر عند شروق الشمس

??يفضل عدم السير بسرعة عالية تتجاوز السرعات المقررة للطرق

??رجاء ربط حزام الامان و ربط الاطفال في المقاعد الخلفية المخصصة لهم

??يفضل الاحتفاظ بسوائل للشرب خلال الرحلة

??يفضل عدم تخفيض درجة حرارة المكيف و توجيه علي الجسم لعدم الإصابة بالبرد.