تحدد كاديلاك موعد الكشف الرسمي عن Celestiq 2023

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صورة الخبر: كاديلاك
كاديلاك

كشفت كاديلاك عن موعد الظهور الرسمي لمفهوم سيارتها المرتقبة Celestiq لأول مرة في 22 يوليو الجاري وأصدرت صورا تشويقية واضحة لها تشير إلى أنها ستكون هاتشباك فاخرة على أن يتم إصدارها أواخر عام 2023 وقد تختلف نسخة الإنتاج قليلا عن المفهوم الذي سيتم الكشف عنه.

وتأتي Celestiq مبنية على منصة Ultium التابعة لشركة جنرال موتورز للسيارات الكهربائية بنفس لغة التصميم الفاخرة التي تم تقديمها في Lyriq 2023 وتكتمت الشركة عن بقية التفاصيل لحين الكشف الرسمي عنها.

المصدر: Nile Motors

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