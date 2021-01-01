تكشف تويوتا رسمياً عن Crown من خلال صورة تشويقية



Crown Crown

تكشف تويوتا يوم غد عن سيارتها المعاد تصميمها Crown وأصدرت الشركة اليابانية أول صورة تشويقية رسمية لها.



و تُظهر الصورة التشويقية لمقدمة السيارة تويوتا Crown تصميمًا مشابهًا لما رأيناه في رسومات التصميم الأولي التي نشرته الشركة سابقا في يونيو الماضي ومن المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيلها بالكامل في موعد ظهورها الرسمي وقد طرحت تويوتا سؤالا في اللقطة التشويقية التي اصدرتها، هل ستكون سيدان أم متعددة الإستعمالات وقد صرحت الشركة سابقا إنها ستعلن عن نسخة سيدان أولا ثم تتبعها بنسخة SUV في العام الذي يليها.



جدير بالذكر أن السيارة Crown قد قدمتها شركة Toyota في عام 1955 لتكون أول سيارة ركاب تم تطويرها وصنعها بالكامل في اليابان.