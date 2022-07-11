أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 فى مصر



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة،استقرارا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1707 دولارات للأوقية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر إنتشار والأكثر جودة بعد عيار 24، بينما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

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سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 660 جنيها.وسجل الذهب عيار 18 نحو 848 جنيها.وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها.بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1131جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5655 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11310جنيهات.وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22620 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7920 جنيها.ويُضاف إلى سعر الجرام، تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةاستمرت أسعار الذهب في الانهيار متأثرة بصدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وبيانات البطالة، حيث سجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة على أساس سنوي في شهر يونيو بنسبة 11.3%، بجانب ارتفاع نسب البطالة، وتلقي 244 ألف طلب إعانة بطالة، وذلك مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة هذا الشهر لمحاربة التضخم الحاد.