"التعبئة والإحصاء": 14 ألف أتوبيس مدرسة مرخص حتى 2021

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › "التعبئة والإحصاء": 14 ألف أتوبيس مدرسة مرخص حتى 2021

صورة الخبر: الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

رصدت بيانات نشرة حصر المركبات المرخصة لعام 2021، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، توزيع عدد الأتوبيسات طبقا لنوع الترخيص على مستوى الجمهورية، والتى بلغ عددها الإجمالى نحو 180 ألف أتوبيس، موزعة على 5 فئات طبقا للترخيص، وفقا لما يلي:



- بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة للعمل بالمدارس نحو 14 ألف و960 أتوبيسا

- بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة للرحلات نحو 48 ألف و360 أتوبيسا

- بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة عام نحو 15 ألف و232 أتوبيسا

- بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة خاص نحو 80 ألف و631 أتوبيسا

- بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة سياحة نحو 20 ألف و825 أتوبيسا


واستحوذت المحافظات الحضرية على الغالبية العظمي من تراخيص الأتوبيسات بعدد 62 ألف و726 أتوبيس بنسبة 34.8% من إجمالي التراخيص خلال عام 2021، يليها محافظات الوجه البحري بعدد 56 ألف و548 أتوبيس بنسبة 31.4% من الإجمالي، ثم محافظات الوجه القبلي بعدد 54 ألف و36 أتوبيس بنسبة 30%، وأخيرا محافظات الحدود بعدد 6 آلاف و698 أتوبيس بنسبة 3.7% من الإجمالي.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "التعبئة والإحصاء": 14 ألف أتوبيس مدرسة مرخص حتى 2021

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25490

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager