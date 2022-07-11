خلال شهر واحد فقط 58.2 مليون دولار صادرات مصر من البطاطس

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البطاطس

حققت الصادرات المصرية من البطاطس ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 58.2 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 31.4 مليون دولار في شهر أبريل عام 2021، بزيادة بلغت نحو 58.2?.

وجاءت صادرات مصر من البطاطس ضمن قائمة أكثر السلع مساهمة في زيادة قيمة الصادرات المصرية خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية نحو 4.94 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 3.20 مليار دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نسبتها نحو 54.2?.

وتضمنت قائمة الصادرات كلا من الملابس الجاهزة وبلغت قيمتها نحو 202 مليون دولار، مقابل 150 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.7?، ثم صادرات مصر من اللدائن بأشكالها الاولية وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 150.4 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 108.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نسبتها نحو 38.5?.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 1.70 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضى، مقابل 3.62 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة إنخفاض قدره 53?، حيث ارتفعت قيمـة الصادرات لبعض السلع أهمها منتجات البترول بنسبة 204.3 ?، بترول خام بنسبة 14.8?، ملابس جاهزة بنسبة 34.7? ، اسمدة بنسبـة 10.3?.

المصدر: اليوم السابع

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