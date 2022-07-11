رئيس الوزراء المصري.. دعم السولار يكلف حوالي 3 مليارات دولار سنويا

قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة المصرية تدعم السولار بمعدل يبلغ نحو 55 مليار جنيه مصري (2.92 مليار دولار) سنويا، وذلك رغم تطبيق أول زيادة في سعره منذ ثلاث سنوات.
رفعت مصر سعر السولار الأربعاء 0.50 جنيه إلى 7.25 جنيه للتر بعد مراجعة فصلية، وذلك مع الإعلان أيضا عن رفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام.
ومنذ عام 2019، يتم تحديدأسعار الوقود في إطار مراجعات فصلية تأخذ في الاعتبار الأسواق العالمية وسعر الصرف بعد أن ألغت مصر تدريجيا الدعم على معظم منتجات الوقود في إطار إصلاحات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
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