عمل السمك السنجارى بمكونات سهلة وغير مكلفة.. جددى سفرتك



السمك السنجارى السمك السنجارى

السمك من الأكلات المفضلة التى يمكن تناولها بأكثر من طريقة مختلفة، ونظًرا لارتفاع أسعار السمك فى المطاعم نتناول خلال هذا التقرير طريقة عمل السمك السنجارى على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم بأقل تكلفة وفى أسرع وقت وبطعم يشبه المطاعم.



طريقة عمل السمك السنجاري: المكونات:



كيلو سمك بلطى



جزر مبشور

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ثوم مفرومبصل مفرومبقدونس مفرومفلفل ألوان مفروم ناعمملح وتوابل سمكملعقة كبيرة خلملعقة كبيرة زيتورق ألمونيومطريقة تحضير السمك السنجاري:فى البداية يجب تنظيف السمك بطريقة جيدة عن طريق فتحه من الظهر على عكس تنظيف السمك للقلى ويصفى جيدًا من الماء ونتركه جانبًا فى وعاء ثم نقوم بإضافة الجزر والبقدونس والبصل والثوم والفلفل مع الخل والزيت والملح والتوابل ونقلب جيدا يجب تحضير صاج كبير ونقوم بوضع ورق الألمونيوم فى الصاج ودهنه بقليل من الزيت نضع السمك على ورق الألمونيوم ونضيف التتبيلة للسمك ونقوم بإدخاله فرن ساخن لمدة 20 دقيقة يقدم السمك مع الأرز الأبيض أو أرز بالشعرية وسلطه الطحينة والسلطة الخضراء.