اعرف أسوأ 3 أطعمة لإنقاص الوزن..قبل ما تعمل ريجيم..

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عند محاولة إنقاص الوزن بسرعة فأنت تختار عادةً الخيارات الغذائية الصحية التى لا تحتوى فقط على سعرات حرارية منخفضة لكنها منخفضة فى المكونات غير الصحية مثل السكر المكرر، المشكلة الوحيدة هى الاعتقاد أن بعض الأطعمة مفيد لفقدان الوزن بسرعة، لكن مكوناتها تقول غير ذلك، وفى التقرير التالى نستعرض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها والتى كان يُعتقد فى السابق أنها تساعدك على إنقاص الوزن، لكنها فى الواقع يمكن أن تضر بأهدافك السريعة في إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع "eatthis".





فاكهة مجففة

تحتوي بعض الفواكه المجففة على مواد تحلية إضافية. في الواقع ، تحتوي أوقية الفاكهة المجففة المتوسطة على حوالي 16 جرامًا من السكر، وبسبب اعتبار هذه الوجبة الخفيفة "صحية"، ستكون مقتنعًا بالحصول على حفنة منها ، والتي لن تدعم أهدافك السريعة في إنقاص الوزن.





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