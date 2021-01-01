طعم السمك والكارى الأبرز..أغرب نكهات الآيس كريم حول العالم..

الآيس كريم أحد الأكلات الحلوة الصيفية وأحياناً يتناوله محبوه فى الشتاء، فهو حلوى متنوعة فى نكهاتها، ومن المعتاد تناوله بالفانيليا والشيكولاتة والمانجو والكثير من الفواكه والاطعمة الأخرى، فبمجرد تناول أحد الأطعمة منه يمكنه أن يرجع بك الزمن إلى الوراء وتستعيد ذكرياتك معها، ويمكن إضافته على بعض الحلوى مثل الكيك والمولتن كيك والكوكيز، ويضاف أيضا على طبق سلطة الفواكه، لذا يستعرض "اليوم السابع" بعض النكهات الغريبة التي لم تسمع عنها من قبل وفقاً لموقع "veenaworld" كما يلي:
الآيس كريم بجبن الماعز:
مصنوعة من قاعدة جبن الماعز وعصير البنجر، هذه الحلوى الكريمية غير العادية تمزج بين النكهات الحلوة والمالحة، هذه النكهة الغريبة مستوحاة من الوجبة اليومية التي تقدم على مائدة الإفطار.
آيس كريم بنكهة السمك والبطاطا
تقدم شركة تصنيع الآيس كريم Fredericks Diaries فى المملكة المتحدة هذه النكهة الخاصة جدًا كتقدير للطبق الوطنى المفضل لبريطانيا العظمى، حيث صُنع بنكهة السمك والرقائق لإضفاء مذاق ساحر على البحر البريطانى، ويتكون من آيس كريم سمك القد المطحون ومُحاط بخليط الفانيليا والفلفل، يقترن برقائق آيس كريم البطاطس ويقدم مع توابل الملح والخل والليمون.
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