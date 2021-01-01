خطورة وجود «المرايا» في غرفة النوم

تعد المرآه عنصرًا أساسيا في كل البيوت، وتحديدًا في غرف النوم، فهي لها استخدامات عديدة في المظهر، ولكن رغم مميزاتها إلا أن بعض التقارير تشير إلى ضرورة تجنب وجودها في غرفة النوم، بحسب موقع العربية.
يحذر الخبراء من وجود المرآه في غرفة النوم، بسبب تأثيرها السلبي على جودة النوم، مما يؤذي الصحة العامة للجسم، وإذا كان الشخص يهتم بكيفية النوم، فيجب أن يقوم بإزالة المرآة من الغرفة.
نيشسا سادانا، خبيرة الديكور، تحدثت أن المرآه تجعل قاطني الغرف يشعرون أنها كبيرة، ولكن في الوقت نفسه تؤثر على الطاقة الإيجابية، ويؤدي إلى استهلاكها سريعًا، وذلك يسبب الأرق، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على الصحة والعافية.
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