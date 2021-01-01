البيت الأبيض: السيسي يلتقي بايدن في السعودية

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السيسي يلتقي بايدن


قالت مصادر في البيت الأبيض لقناة إكسترا نيوز المصرية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ظهر غد السبت فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر وفقا للقناة، أن القمة المصرية - الأمريكية ستعقد بعد مشاركة الرئيسين فى القمة الأمريكية الإقليمية التي يشارك فيها الرئيس المصري.

وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات في إسرائيل، في بداية جولة إقليمية تاريخية، تتضمن رحلة بعد ذلك إلى السعودية.

وهذه أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه. والتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى لقاءات مع قادة إسرائيليين.

المصدر: youm7

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