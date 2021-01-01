معلم يؤكد صحة شكاوى الطلاب من امتحان الفيزياء



امتحان الفيزياء امتحان الفيزياء



امتحان الفيزياء اثار اليوم جدلا واسعا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، بين طلاب الثانوية العامة 2022 و اولياء امورهم اليوم .



حيث شكى طلاب الثانوية العامة 2022 اليوم من صعوبة امتحان الفيزياء الذي تم توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم ، لدرجة ان بوابات اللجان شهدت اليوم دموع و انهيارات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 .



ومن جانبه .. قال عمرو الباروني - مدرس فيزياء : امتحان الفيزياء اليوم لم يكن في مستوى الطالب المتوسط ، لكنه كان في مستوى الطالب الاعلي من المتوسط .

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وأضاف الباروني قائلا : اهم مشكلة في امتحان الفيزياء اليوم ، ان الاسئلة كانت تحتاج وقتا اطول للاجابة عليها .واستكمل تصريحاته قائلا : “أنا فخور بكل طالب اجتهد وعمل اللي عليه مهما حصل وحزين جدا على الغش اللي شوفناه على الجروبات”وقال عدد من طلاب شعبة علمي علوم : أن امتحان الفيزياء كان صعبًا ويحتاج إلى وقت أكثر خاصة أن الأسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى وقت للتفكير واصفين الامتحان بالتعجيزي وأنه في مستوى الطالب الفوق المتوسط.وقال أحد الطلاب: لم أتمكن من حل الامتحان بشكل كامل بسبب أن الامتحان يحتوي على 50 سؤال كل سؤال يحتاج الى 10 دقائق مما تسبب في عدم تركيزي بسبب ضيق الوقت ولم أتمكن من حل 7 أسئلة بسبب قيام المراقب بسبب ورقة الإجابة مني مع انتهاء الوقت.وأضاف أحد الطلاب: الامتحان كان صعبًا جدًا ويحتاج إلى تفكير ولم أتمكن حتى من قراءة 15 سؤالاً بسبب انتهاء وقت الامتحان وكان لابد من تقليل عدد الأسئلة أو زيادة وقت الامتحان لأن الأسئلة تحتاج الى تفكير قبل الحل.وقالت والدة الطالبة هدير حماد بالشعبة العلمية ، الامتحان صعب و الطلاب طالعة بتعيط حرام مجهود السنة كله يضيع علشان امتحان.وكان قد أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة التاريخ، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)".وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.