وزير التعليم : هناك ضغوطًا من بعض أولياء الأمور لتسهيل الغش في الامتحانات

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صورة الخبر: وزير التعليم
وزير التعليم


عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دهشته الشديدة من الجدل المثار حول ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال وزير التربية والتعليم، ، “الغريب في نظري أن الكثيرين يعلقون على الغش وكأنهم تفاجأوا كل مرة بينما الواقع أن ظاهرة الغش موجودة بكثافة منذ عقود ويشارك بها، للأسف الشديد، أطراف كثيرة بالمجتمع”.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك ضغوطًا تمارس من بعض أولياء الأمور لتسهيل الغش في لجان الامتحانات ، وهناك ضغوط على المراقبين ، ويتم استغلال الحمامات ، واستغلال التقنيات الحديثة في الغش ، مشيراً إلى أن هناك محاولات تهريب موبايلات ومحاولات تصويرللاسئلة ومحاولات لزرع سماعات صغيرة بالأذن ، وهذا للاسف موجود منذ اعوام وليس فقط في امتحانات الثانوية العامة 2022 ، و تسائل “اين المفاجأة اذا؟ ”

وقال وزير التربية والتعليم “نحن استطعنا تقليص هذه الظاهرة بشكل هائل ، ويكفي انه يتم ضبط كل محاولات الغش الالكتروني والتي لم تتجاوز 10 محاولات من 650 الف طالب منذ بدء امتحانات الثانوية العامة 2022 وهذا انجاز رائع بجميع المقاييس”.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الغش مسؤولية مجتمع بأسره ، وليس وزارة او حكومة او جهاز أمني ، وقال : ليحاسب كل ولي امر نفسه بصدق ويقرر ما اذا كان الاولاد ينجحون بمجهودهم وعن استحقاق في كل مراحل التعليم ام بوسائل اخرى؟

وتساءل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دور وسائل الإعلام في دراسة ظاهرة الغش والعمل على زيادة الوعى المجتمعي بمخاطرها؟

المصدر: elbalad

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