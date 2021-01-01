وزير التعليم : هناك ضغوطًا من بعض أولياء الأمور لتسهيل الغش في الامتحانات

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دهشته الشديدة من الجدل المثار حول ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022.
وقال وزير التربية والتعليم، ، “الغريب في نظري أن الكثيرين يعلقون على الغش وكأنهم تفاجأوا كل مرة بينما الواقع أن ظاهرة الغش موجودة بكثافة منذ عقود ويشارك بها، للأسف الشديد، أطراف كثيرة بالمجتمع”.
وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك ضغوطًا تمارس من بعض أولياء الأمور لتسهيل الغش في لجان الامتحانات ، وهناك ضغوط على المراقبين ، ويتم استغلال الحمامات ، واستغلال التقنيات الحديثة في الغش ، مشيراً إلى أن هناك محاولات تهريب موبايلات ومحاولات تصويرللاسئلة ومحاولات لزرع سماعات صغيرة بالأذن ، وهذا للاسف موجود منذ اعوام وليس فقط في امتحانات الثانوية العامة 2022 ، و تسائل “اين المفاجأة اذا؟ ”
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