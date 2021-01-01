دار الافتاء تجيب .. هل حضور خطبة الجمعة واجب ؟



خطبة الجمعة خطبة الجمعة



ورد إلى دار الافتاء سؤال يقول صاحبه:" هل حضور خطبة الجمعة واجب على المصلي "؟.



رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق مفتي الجمهورية، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، إن حضور خطبة الجمعة واجب على كل مصل، حيث إن الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان في الصحيحين أنه قال ?: "الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشًا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة".



وأضاف "عاشور"، أن الملائكة يكتبون أسماء الحاضرين إلى الصلاة، منوها بأن خطبة الجمعة هي ذكر لله، والخطبة تعادل ركعتين من صلاة الظهر.

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هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة ؟قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه اتفق جمهور الفقهاء على أن سماع الخطبتين –الأولى والثانية للجمعة- واجب، وذلك لأنهما قامتا مقام الركعتين فى الظهر، وبناء على ذلك يكون الرد على هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة أو بمعنى آخر ما حكم ترك خطبة الجمعة بأن الصلاة تكون ناقصة لو لم يستمع المُصلي لخطبتي الجمعة، أما الأحناف فقالوا الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة.هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة أو بمعنى آخر ما حكم ترك خطبة الجمعة ، ففي سياقها نبه «وسام» أنه لابد من احترام شرع الله سبحانه وتعالى والمحافظة على ما كان يحافظ عليه الصالحون، مشيرًا إلى أن الشرع الحنيف جعل خطبة الجمعة من أجل الاستماع والإنصات جيدا لها للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم، كما أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن سماع الخطبتين واجبة لانهما قامتا مقام الركعتين فى الظهر، وهنا تكون الصلاة ناقصة لو لم يسمعهما، أما الأحناف فقالوا إن الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة.هل يأثم من ترك تحية المسجد؟إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ هذا ما يبحث عنه كثير من المصلين يوم الجمعة، عندما يتأخرون ويدخلون المسجد أثناء خطبة الجمعة بما يطرح سؤالًا آخر وهو : ما حكم من دخل المسجد والامام يخطب يوم الجمعة ؟ و هل يجوز صلاة تحية المسجد والامام يخطب ؟ ، جميعها اسئلة تشغل الكثيرين، وإن كان أهمها ما يفيد بتجنب الوقوع في الإثم، ليظل السؤال : هل يأثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ في صدارة تلك الأسئلة التي تدور جميعها حول صلاة ركعتين "تحية المسجد" أثناء خطبة الجمعة ، خاصة أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن سماع الخطبتين واجب لانهما قامتا مقام الركعتين فى الظهر، وهنا تكون الصلاة ناقصة لو لم يسمعهما، أما الأحناف فقالوا إن الإستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة، بما يعطي معرفة هل يأثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة إذا ما فضل الاستماع للخطبة عن أداء صلاة تحية المسجد؟.