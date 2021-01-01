5 أمراض شائعة تنقلها المياه .. منها التيفويد



أمراض شائعة تنقلها المياه أمراض شائعة تنقلها المياه



تحدث الأمراض التي تنقلها المياه بسبب الميكروبات المسببة للأمراض التي تنتشر من خلال المياه الملوثة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، ويرجع انتشار هذه العوامل الممرضة في الغالب إلى شرب المياه الملوثة واستخدامها أثناء صنع الطعام والقيام بمهام أخرى مثل غسل الملابس أو الأواني، فيما يعد انتقال الأمراض عبر المياه أمرًا شائعًا للغاية خلال الرياح الموسمية في الهند، فتنتشر مثل هذه الأمراض بسرعة في موسم الأمطار؛ عادةً بسبب ملامسة مياه الفيضانات الملوثة بمياه الصرف الصحي وبقايا الحيوانات النافقة بما في ذلك الفضلات البشرية.



ويمكن لبعض الأطعمة النيئة ومياه الشرب وحتى الهواء أن تصاب بالبكتيريا والفيروسات التي تؤدي إلى هذه الأمراض المنقولة بالمياه، وذلك حسبما نشر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

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وعدد الموقع 5 أمراض شائعة تنقلها المياه هي:1. التيفوئيدوهو مرض شائع ينتقل عن طريق الماء وتسببه بكتيريا السالمونيلا التيفية. وهذا المرض شائع في المناطق ذات الظروف الصحية السيئة وحيث لا يكون غسل اليدين ممارسة قوية بما فيه الكفاية. ويمكن أن يؤدي التيفوئيد إلى مضاعفات خطيرة كما يمكن أن يكون قاتلاً إذا ترك من دون علاج. وان بعض الأعراض الشائعة للتيفوئيد هي الحمى الشديدة والقشعريرة والضعف وآلام العضلات والإسهال وفقدان الشهية والإمساك والسعال والطفح الجلدي وفقدان الوزن.ويصف الأطباء المضادات الحيوية لمحاربة هذه العدوى. ويجب على المريض أيضًا تناول سوائل عن طريق الفم لإعادة الترطيب ومنع الجفاف.2. الكوليراالكوليرا مرض ينتقل عن طريق الماء وتسببه بكتيريا ضمة الكوليرا. إذ ينتشر بسبب الطعام الملوث وبراز الحيوانات. فمن الضروري الحفاظ على النظافة للسيطرة على منع انتقالها والإصابة بها. فبمجرد إصابة الشخص بالبكتيريا، يمكن أن تنتشر إلى الأمعاء وتنتج السموم التي تؤدي إلى الإسهال والأعراض الأخرى ذات الصلة كالغثيان والقيء وتشنجات العضلات وآلام البطن. وتعد المضادات الحيوية طريقة شائعة ومهمة يمكن أن تساعد في علاج الكوليرا.3. الجياردياالجيارديا مرض ينتقل عن طريق المياه وتسببه المياه الملوثة في البرك والجداول، ولكن يمكن أن يكون أيضًا بسبب حمامات السباحة المتسخة.وينتج المرض عن طفيلي ويختفي في الغالب بعد بضعة أسابيع. لكن أكثر أعراض الجيارديا شيوعًا هي الغثيان والقيء والإسهال وفقدان الشهية وآلام البطن والصداع والتعب الشديد.ولا يوجد لقاح محدد للجيارديا، ولكن هناك عدة طرق يمكن أن تساعد في منع العدوى. لذا اغسل يديك بالصابون بشكل متكرر ولا تبتلع الماء أثناء السباحة واشرب المياه المعدنية. فعادة ما يصف الأطباء الأدوية المضادة للطفيليات والمضادات الحيوية لعلاجه.4. الزحارالزحار، المعروف أيضًا باسم (الإسهال الدموي)، هو مرض ينتقل عن طريق الماء ويسبب التهابًا في الأمعاء بسبب العدوى الميكروبية والطفيلية.ينتقل الزحار عن طريق الماء والغذاء الملوثين.ويقترح الأطباء لعلاجه تناول المضادات الحيوية والأدوية المضادة للالتهابات.5. التهاب الكبد «أ»يحدث التهاب الكبد بسبب الفيروسات التي تنتشر من خلال المياه الملوثة.التهاب الكبد (أ) هو نوع من فيروسات الالتهاب الكبدي الذي يصيب الإنسان إذا تعرض للغذاء والماء الملوثين.يمكن أن يسبب التهاب الكبد «أ» التهاب الكبد، ما قد يؤثر على وظائف الكبد. ومع ذلك ، فإن التهاب الكبد (أ) ليس حالة خطيرة أو مميتة ويختفي في الغالب من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة. وإذا استمرت الأعراض، يمكنك التحدث إلى الطبيب بشأن الأدوية والمضادات الحيوية لعلاج العدوى.تشمل الأعراض الشائعة لهذا المرض الجلد الأصفر والحمى والتعب وآلام الجسم والضعف وآلام البطن والبول الداكن.لا يوجد علاج محدد وسريع لالتهاب الكبد «أ». وفي معظم الحالات، يختفي من تلقاء نفسه. ومن الأفضل الراحة لبضعة أسابيع يمكن أن تساعد في التعافي بشكل أسرع وكامل. ومن المهم شرب كمية كافية من السوائل وتناول الأطعمة الطازجة المطبوخة في المنزل وتجنب الكحول والأطعمة السريعة.جدير بالذكر، يلعب تغير المناخ دورًا رئيسيًا في انتشار مثل هذه الأمراض. وقد يؤدي هطول الأمطار الغزيرة أو تساقط الثلوج إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه. فإذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه لهذه الأمراض التي تنقلها المياه يُنصح بزيارة الطبيب.