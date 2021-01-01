فيديو .. ذعر على متن طائرة أمريكية والطاقم يأمر بإخلائها فورا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. ذعر على متن طائرة أمريكية والطاقم يأمر بإخلائها فورا

صورة الخبر: ذعر على متن طائرة أمريكية
ذعر على متن طائرة أمريكية


تعرض ركاب طائرة تابعة لخطوط "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية لحالة من الذعر، بعد اندلاع حريق مفاجئ وطلب طاقم الطائرة منهم ترك حقائبهم وإخلاء الطائرة على الفور.

وهبطت الرحلة التي كانت متجهة من كانساس سيتي بولاية ميسوري إلى دنفر بولاية كولورادو في الساعة 2.30 مساء يوم أمس عندما تم اكتشاف حريق على متن الطائرة، واتخذ الطاقم قرار الإخلاء.

ونشرت إحدى الراكبات مقطع فيديو على "تويتر" يظهر العديد من المضيفات وهن يصرخن خلال توجيه الركاب إلى وجهة الخروج ويطلبن منهم ترك الحقائب، وسط بكاء وصراخ الركاب.

وقد أكد الركاب أنه كان من الممكن رؤية الدخان يتصاعد من أسفل الطائرة.

وأكدت شركة "يونايتد إيرلاينز" الحادث في بيان، قائلة: "هبطت رحلة يونايتد رقم 1658 من مدينة كانساس بشكل طبيعي في دنفر وتوجهت إلى البوابة. وبسبب الدخان الذي يشير إلى ارتفاع درجة حرارة الفرامل، وتمكن الركاب الـ157 وأربعة من طاقمها من إخلاء الطائرة بسلام دون وقوع أي إصابات".

https://twitter.com/i/status/1546970134199164928

المصدر: الإندبندنت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. ذعر على متن طائرة أمريكية والطاقم يأمر بإخلائها فورا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86344

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager