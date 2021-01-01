فيديو .. ذعر على متن طائرة أمريكية والطاقم يأمر بإخلائها فورا

تعرض ركاب طائرة تابعة لخطوط "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية لحالة من الذعر، بعد اندلاع حريق مفاجئ وطلب طاقم الطائرة منهم ترك حقائبهم وإخلاء الطائرة على الفور.
وهبطت الرحلة التي كانت متجهة من كانساس سيتي بولاية ميسوري إلى دنفر بولاية كولورادو في الساعة 2.30 مساء يوم أمس عندما تم اكتشاف حريق على متن الطائرة، واتخذ الطاقم قرار الإخلاء.
ونشرت إحدى الراكبات مقطع فيديو على "تويتر" يظهر العديد من المضيفات وهن يصرخن خلال توجيه الركاب إلى وجهة الخروج ويطلبن منهم ترك الحقائب، وسط بكاء وصراخ الركاب.
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