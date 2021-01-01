اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

أعلن اتحاد الكرة عن تعيين طاقم حكام إسبانى لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء السبت على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، والطاقم بقيادة كارلوس ديل سيرو جراند ، وجاءت أسماء الحكام كالتالي :
مواجهات الأهلي ضد بيراميدز دائما ما تتسم بالندية والإثارة بسبب القدرات الفنية العالية في كلا الفريقين، ولها حسابات خاصة عند جماهير الأهلي بسبب تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين منذ تحويل اسم النادي من الأسيوطي سبورت إلى بيراميدز، وكان التفوق في البداية في المواجهات المباشرة لصالح بيراميدز، قبل أن يستعيد الأهلي توازنه في آخر المواجهات بين الفريقين.
مواجهة الأهلي وبيراميدز مساء السبت ستكون حاسمة في فض الشراكة بشأن عدد مرات الفوز بين الفريقين منذ تغيير اسم النادي السماوي إلى بيراميدز، بعدما تساوى الفريقين في عدد مرات الفوز بعد فوز الأهلي على بيراميدز في ربع نهائي الكأس بهدفين مقابل هدف.
وفاز بيراميدز في مسماه الحالي" على الأهلي ثلاث مرات منهم مرتين في الدوري والثالثة في الكأس ، قبل أن ينتفض الفريق الأحمر ويحقق نتائج إيجابية ضد بيراميدز، بدايتها في موسم 2019 / 2022 تحت قيادة السويسري رينيه فايلر والذي قاد الأهلي للفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.
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