تعلن سامسونج عن هواتف Galaxy M13 4G وM13 5G في السوق الهندي



Galaxy M13 4G Galaxy M13 4G

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن هواتف Galaxy M13 4G وM13 5G في السوق الهندي اليوم بسعر يبدأ من 150 دولار.



كشفت العملاق الكوري عن أحدث إصدارات الشركة من سلسلة هواتف Galaxy M، وهما Galaxy M13 4G وأيضاً Galaxy M13 5G وهو إصدار جديد من الشركة.



ويختلف Galaxy M13 4G عن إصدار الشركة الذي انطلق في شهر مايو، حيث يأتي الهاتف اليوم بتصميم جديد للكاميرة الخلفية وسعة بطارية 6000 mAh.

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كما يضم Galaxy M13 4G شاشة LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD Plus، ويضم معالج Exynos 850، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy M13 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تأتي الكاميرة الأمامية في نتوء القطرة المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم سامسونج هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.كما يدعم Galaxy M13 5G رقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15W.ومن المقرر أن ينطلق الهاتفين بنظام تشغيل Android 12 وواجهة One UI Core 4، وتتوفر هواتف Galaxy M13 بألوان البني، والأخضر وأيضاً اللون الأزرق، على أن يبدأ Galaxy M13 4G من سعر 150 دولار، ويأتي M13 5G بسعر يبدأ من 175 دولار.