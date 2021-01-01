يحصل هاتف Galaxy Z Flip4 من سامسونج على ترخيص FCC

بعد أيام قليلة من ظهور هاتف Galaxy Z Fold4 على قاعدة بيانات FCC، ظهر الآن الهاتف الذكي Galaxy Z Flip4.
وكالعادة، تعطينا شهادة الترخيص القليل من المواصفات أو المعلومات المهمة، فسيدعم هاتف Galaxy Z Flip4، والذي يحمل رقم الطراز SM-F721U، شبكة Wi-Fi 802.11a/n/ac/ax، وشبكة 5G، وكذلك الشحن اللاسلكي.
تقول الشائعات أن Galaxy Z Flip4 سيحتوي على بطارية بسعة 3700 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 25 واط. ومن ناحية المعالج، سيضم الهاتف معالج Snapdragon 8+ Gen 1 مع ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت.
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