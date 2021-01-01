يحصل هاتف Galaxy Z Flip4 من سامسونج على ترخيص FCC

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › يحصل هاتف Galaxy Z Flip4 من سامسونج على ترخيص FCC

صورة الخبر: Galaxy Z Flip4
Galaxy Z Flip4

بعد أيام قليلة من ظهور هاتف Galaxy Z Fold4 على قاعدة بيانات FCC، ظهر الآن الهاتف الذكي Galaxy Z Flip4.

وكالعادة، تعطينا شهادة الترخيص القليل من المواصفات أو المعلومات المهمة، فسيدعم هاتف Galaxy Z Flip4، والذي يحمل رقم الطراز SM-F721U، شبكة Wi-Fi 802.11a/n/ac/ax، وشبكة 5G، وكذلك الشحن اللاسلكي.

تقول الشائعات أن Galaxy Z Flip4 سيحتوي على بطارية بسعة 3700 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 25 واط. ومن ناحية المعالج، سيضم الهاتف معالج Snapdragon 8+ Gen 1 مع ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت.

سيحتوي الهاتف ايضًا على شاشة Super AMOLED بحجم 6.78 بوصة ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. ويمكن أن يكون هناك شاشة AMOLED خارجية بحجم 2.1 بوصة.

من المرجح أن يتم إطلاق Galaxy Z Flip4 في 10 أغسطس، إلى جانب Galaxy Z Fold4 و Galaxy Watch5.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يحصل هاتف Galaxy Z Flip4 من سامسونج على ترخيص FCC

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95458

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager