يحصل هاتف Galaxy Z Flip4 من سامسونج على ترخيص FCC



Galaxy Z Flip4 Galaxy Z Flip4

بعد أيام قليلة من ظهور هاتف Galaxy Z Fold4 على قاعدة بيانات FCC، ظهر الآن الهاتف الذكي Galaxy Z Flip4.



وكالعادة، تعطينا شهادة الترخيص القليل من المواصفات أو المعلومات المهمة، فسيدعم هاتف Galaxy Z Flip4، والذي يحمل رقم الطراز SM-F721U، شبكة Wi-Fi 802.11a/n/ac/ax، وشبكة 5G، وكذلك الشحن اللاسلكي.



تقول الشائعات أن Galaxy Z Flip4 سيحتوي على بطارية بسعة 3700 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 25 واط. ومن ناحية المعالج، سيضم الهاتف معالج Snapdragon 8+ Gen 1 مع ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت.

قد يعجبك أيضا...

سيحتوي الهاتف ايضًا على شاشة Super AMOLED بحجم 6.78 بوصة ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. ويمكن أن يكون هناك شاشة AMOLED خارجية بحجم 2.1 بوصة.من المرجح أن يتم إطلاق Galaxy Z Flip4 في 10 أغسطس، إلى جانب Galaxy Z Fold4 و Galaxy Watch5.