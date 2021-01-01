كشفت شركة سامسونج النقاب عن أول مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل ISOCELL HP1 ، العام الماضي. أول هاتف ذكي يستخدم هذا المستشعر هو Motorola Edge X30 Pro ، والذي سيتم إطلاقه قريبًا في الصين. الآن ، تم الكشف عن عينة الكاميرا الأولى من هذا الهاتف القادم ، مما يتيح لنا نظرة على جودة الصورة.
نشر تشين جين ، مدير موتورولا الصين ، أول عينة كاميرا من الهاتف الذكي الرائد القادم من موتورولا. العينة عبارة عن صورة بدقة 50 ميجابكسل من مستشعر الكاميرا ISOCELL HP1. يمكن لهذا المستشعر التقاط لقطات بدقة 200 ميجابكسل ، ولقطات بدقة 50 ميجابكسل في وضع تجميع وحدات البكسل 4 في 1 ، وصور بدقة 12.5 ميجابكسل في وضع تجميع 16 في 1 بكسل.
تظهر عينة الكاميرا الأولى من مستشعر سامسونج بدقة 200 ميجابكسل من هاتف موتورولا القادم
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