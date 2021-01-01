

سامسونج سامسونج

كشفت شركة سامسونج النقاب عن أول مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل ISOCELL HP1 ، العام الماضي. أول هاتف ذكي يستخدم هذا المستشعر هو Motorola Edge X30 Pro ، والذي سيتم إطلاقه قريبًا في الصين. الآن ، تم الكشف عن عينة الكاميرا الأولى من هذا الهاتف القادم ، مما يتيح لنا نظرة على جودة الصورة.



نشر تشين جين ، مدير موتورولا الصين ، أول عينة كاميرا من الهاتف الذكي الرائد القادم من موتورولا. العينة عبارة عن صورة بدقة 50 ميجابكسل من مستشعر الكاميرا ISOCELL HP1. يمكن لهذا المستشعر التقاط لقطات بدقة 200 ميجابكسل ، ولقطات بدقة 50 ميجابكسل في وضع تجميع وحدات البكسل 4 في 1 ، وصور بدقة 12.5 ميجابكسل في وضع تجميع 16 في 1 بكسل.



تظهر عينة الكاميرا الأولى من مستشعر سامسونج بدقة 200 ميجابكسل من هاتف موتورولا القادم

قد يعجبك أيضا...

منذ أن تمت مشاركة الصورة على منصة المدونات الصغيرة الصينية Weibo ، ربما تكون جودتها قد انخفضت بسبب ضغط الصورة. لذلك ، لا يمكنك استخلاص أي استنتاجات دقيقة من هذه الصورة المنفردة. يتميز هاتف Motorola Edge X30 Pro أيضًا بكاميرا ISOCELL JN1 فائقة الدقة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي 14.6 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x أو 3x.ستجعل الشركة هاتف Motorola Edge X30 Pro هذا متاح خارج الصين بإسم العلامة Motorola Edge 30 Ultra التجارية. يحتوي على شاشة OLED تبلغ 144 هرتز ، ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ، وبطارية 4500 مللي أمبير في الساعة ، وشحن سريع بقوة 125 وات. سوف يتنافس مع Galaxy S22 Ultra ، الذي يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل.