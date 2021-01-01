شركة آبل تتوقع بيع iPhone 14 بشكل أفضل من iPhone 13



iPhone 14 iPhone 14

وسط استمرار المبيعات الجيدة لتشكيلة iPhone 13 ، من المتوقع أن يتم بيع طرازات iPhone 14 القادمة من آبل بشكل أفضل ، وفقًا لتقرير Sina Finance. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.



يدعي التقرير أن Aآبل بدأت الإنتاج التجريبي لمجموعة iPhone 14‌ وتخطط لبدء الإنتاج الضخم في أغسطس قبل الإطلاق في سبتمبر. يُقال إن آبل أبلغت الموردين بأن المبيعات الأولية لـ iPhone 14‌ ستكون أعلى من مبيعات ‌iPhone 13‌.



عادةً ما تتباطأ مبيعات iPhone في الفترة من يوليو إلى أغسطس حيث يتوقع العملاء إطلاق طرز جديدة في سبتمبر ، ولكن يُقال إن شحنات iPhone 13‌ كانت أعلى بمقدار الثلث في يوليو هذا العام مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي ، مما يشير إلى أن الطلب مستمر على الجهاز.

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وفي الوقت نفسه ، أفادت ETNews أن شركة سامسونج تتوقع شحن ما يصل إلى 80 مليون شاشة لأجهزة iPhone 14‌ و iPhone 14‌ Max و iPhone 14 Pro و ‌iPhone 14 Pro‌ Max في الربع الثالث من هذا العام.في عام 2021 ، تم الإعلان عن جميع طرازات iPhone 13‌ الأربعة في 14 سبتمبر ، وأصبحت متاحة للطلب المسبق في 17 سبتمبر ، وتم إطلاقها في 24 سبتمبر في الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى ، ومن المتوقع إطلاق تشكيلة ‌iPhone 14‌ في إطار زمني مماثل هذا العام.