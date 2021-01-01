شركة آبل تتوقع بيع iPhone 14 بشكل أفضل من iPhone 13

وسط استمرار المبيعات الجيدة لتشكيلة iPhone 13 ، من المتوقع أن يتم بيع طرازات iPhone 14 القادمة من آبل بشكل أفضل ، وفقًا لتقرير Sina Finance. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.
يدعي التقرير أن Aآبل بدأت الإنتاج التجريبي لمجموعة iPhone 14 وتخطط لبدء الإنتاج الضخم في أغسطس قبل الإطلاق في سبتمبر. يُقال إن آبل أبلغت الموردين بأن المبيعات الأولية لـ iPhone 14 ستكون أعلى من مبيعات iPhone 13.
عادةً ما تتباطأ مبيعات iPhone في الفترة من يوليو إلى أغسطس حيث يتوقع العملاء إطلاق طرز جديدة في سبتمبر ، ولكن يُقال إن شحنات iPhone 13 كانت أعلى بمقدار الثلث في يوليو هذا العام مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي ، مما يشير إلى أن الطلب مستمر على الجهاز.
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