واتساب يعمل على الملاحظات الصوتية لتحديثات الحالة ، لتحديث مستقبلي للتطبيق

بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والرسائل النصية لحالتك ، يعمل واتساب على ميزة جديدة تتيح لك إضافة رسائل صوتية إلى حالتك. وفقًا لتقرير جديد صادر عن WABetaInfo. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور
في الحالي ، يمكنك نشر أي شيء ومشاركته مع جهات الاتصال الخاصة بك في تحديثات الحالة لتطبيق واتساب. وقريبًا ، ستتمكن من تسجيل وتحميل الرسائل الصوتية إلى حالة واتساب الخاصة بك.
حسب لقطة الشاشة ، في علامة التبويب الحالة ، يوجد زر ميكروفون جديد ، مشابه لكيفية توفره داخل الدردشة. لا يوجد وضوح ، ولكن قد يشمل ذلك أيضًا خيار تحميل ملفات الصوت الموجودة كتحديثات الحالة. تمامًا مثل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على تحديث الحالة ، سيتم أيضًا تشفير الرسائل الصوتية من طرف إلى طرف وستستخدم نفس مستوى إعدادات الخصوصية والأمان مثل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.
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