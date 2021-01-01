واتساب يعمل على الملاحظات الصوتية لتحديثات الحالة ، لتحديث مستقبلي للتطبيق

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بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والرسائل النصية لحالتك ، يعمل واتساب على ميزة جديدة تتيح لك إضافة رسائل صوتية إلى حالتك. وفقًا لتقرير جديد صادر عن WABetaInfo. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور



في الحالي ، يمكنك نشر أي شيء ومشاركته مع جهات الاتصال الخاصة بك في تحديثات الحالة لتطبيق واتساب. وقريبًا ، ستتمكن من تسجيل وتحميل الرسائل الصوتية إلى حالة واتساب الخاصة بك.



حسب لقطة الشاشة ، في علامة التبويب الحالة ، يوجد زر ميكروفون جديد ، مشابه لكيفية توفره داخل الدردشة. لا يوجد وضوح ، ولكن قد يشمل ذلك أيضًا خيار تحميل ملفات الصوت الموجودة كتحديثات الحالة. تمامًا مثل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على تحديث الحالة ، سيتم أيضًا تشفير الرسائل الصوتية من طرف إلى طرف وستستخدم نفس مستوى إعدادات الخصوصية والأمان مثل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

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يعمل واتساب على الملاحظات الصوتية لتحديثات الحالة ، لتحديث مستقبلي للتطبيقللأسف ، لا تزال ميزة تحديث حالة الرسائل الصوتية في واتساب قيد التطوير ، وهي غير متوفرة حتى لمختبري الإصدارات التجريبية حتى الآن. سيكون هناك مقال آخر عندما يكون لدينا المزيد من التفاصيل لمشاركتها معك.