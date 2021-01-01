سماعة آبل ذات الواقع المختلط مدرجة في الجدول الزمني لأوائل عام 2023

وفقًا لشائعات حول سماعات الواقع المختلط من آبل ، سيتم إطلاقها في أوائل عام 2023 ، ولكن نموذج الجيل الثاني مع ترقيات كبيرة قيد التطوير بالفعل لعام 2024 ، وفقًا لتقارير ETNews. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.
يقال إن الموردين يستعدون لبدء الإنتاج الضخم لسماعات آبل في الربع الأخير من هذا العام قبل إطلاق المنتج في أوائل العام المقبل ، ولكن من غير المتوقع أن يكون حجم الإنتاج الأولي كبيرًا.
تماشياً مع التقارير السابقة ، يُقال إن سماعة رأس آبل تتميز بشاشة micro-OLED مقدمة من سوني و LG Display التي تتميز بتصميم رقيق وكفاءة في استهلاك الطاقة ، وثلاث وحدات استشعار ثلاثية الأبعاد من LG Innotek ، ومواصفات متوسطة إلى منخفضة كاميرا من مورد في الصين.
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