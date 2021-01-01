سماعة آبل ذات الواقع المختلط مدرجة في الجدول الزمني لأوائل عام 2023



سماعة آبل ذات الواقع المختلط سماعة آبل ذات الواقع المختلط

وفقًا لشائعات حول سماعات الواقع المختلط من آبل ، سيتم إطلاقها في أوائل عام 2023 ، ولكن نموذج الجيل الثاني مع ترقيات كبيرة قيد التطوير بالفعل لعام 2024 ، وفقًا لتقارير ETNews. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.



يقال إن الموردين يستعدون لبدء الإنتاج الضخم لسماعات آبل في الربع الأخير من هذا العام قبل إطلاق المنتج في أوائل العام المقبل ، ولكن من غير المتوقع أن يكون حجم الإنتاج الأولي كبيرًا.



تماشياً مع التقارير السابقة ، يُقال إن سماعة رأس آبل تتميز بشاشة micro-OLED مقدمة من سوني و LG Display التي تتميز بتصميم رقيق وكفاءة في استهلاك الطاقة ، وثلاث وحدات استشعار ثلاثية الأبعاد من LG Innotek ، ومواصفات متوسطة إلى منخفضة كاميرا من مورد في الصين.

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ستركز سماعة الرأس على الترفيه والألعاب ، ولكنها ستعمل بشكل فعال كجهاز اختبار لإعداد السوق لمنتج أفضل من الجيل الثاني ، والذي يدعي التقرير أنه قيد التطوير بالفعل. يُقال أنه من المقرر إطلاق سماعة الرأس آبل من الجيل الثاني في عام 2024 ، وسوف تروج لتصميم أخف ، والقدرة على إجراء المكالمات ، وكاميرات فائقة الدقة من LG Innotek.يُزعم أن شركة آبل تخطط للتمييز بين أجهزة الواقع المعزز والواقع الافتراضي من شركات أخرى مثل ميتا و سوني و جوجل مع إمكانية استخدام ومحتوى وقابلية أفضل. من المتوقع أن تطرح شركة سامسونج جهازًا منافسًا بعد مراقبة إطلاق سماعات آبل وتأثيرها على السوق.