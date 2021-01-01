تطلق هيونداي أول سيارة سيدان كهربائية

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هيونداي

أطلقت شركة هيونداي موتورز أول سيارة سيدان كهربائية لها؛ Ioniq 6. وستتوفر السيارة مقابل سعر يتراوح بين 55 مليون وون (أي 41,949.51 دولار) و 65 مليون وون في سوق كوريا الجنوبية.

وسيساعد ذلك الشركة على الاستحواذ على حصة أكبر من سوق السيارات الكهربائية (EV) التي تهيمن عليها حاليًا شركة تسلا، حسبما ذكرت رويترز. وقد ارتفعت حصة هيونداي في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا.

تحتوي سيارة Ioniq 6 على شاشتين مختلفتين تعملان باللمس: شاشة معلومات ترفيهية بحجم 12 بوصة ومجموعة رقمية بحجم 12 بوصة، حسبما ذكرت رويترز. توجد أزرار مادية للتحكم في الميزات مثل التحكم في الصوت أو المناخ. وتحتوي عجلات القيادة على أضواء توضح ما إذا كانت السيارة تشحن أو تستمع للأوامر الصوتية.

تخطط شركة Hyundai Motor وشركتها الشقيقة Kia Corp والعلامة التجارية الفاخرة Genesis لتقديم 31 سيارة كهربائية حتى عام 2030 في محاولة لتأمين نسبة 12 في المائة المتوقعة من سوق السيارات الكهربائية العالمية.

المصدر: بوابه المتميز

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