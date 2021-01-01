اقتران القمر والمشتري..19 يوليو..

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قال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية د. أشرف تادروس، إن السماء تشهد يوم 19 يوليو، اقتران القمر والمشتري.



أضاف" يقترن القمر مع كوكب المشتري في هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 11:00 مساء ويظلا بالسماء حتى صباح اليوم التالي.



وأكد أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

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وتابع: «يرجى الوضع في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية، تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء».يذكر أن شهدت الأرض، في أكثر مواسم السنة حرارة، واحدا من أروع العروض التي يمكن رؤيتها في سماء، والمعروف باسم مثلث الصيف" الشهير.ويعرف "مثلث الصيف" (Summer Triangle) بأنه تشكيل مكون من ثلاثة نجوم شديدة السطوع هي الألمع في الصيف في سماء نصف الكرة الشمالي، يتضمن النجوم الساطعة: ذنب الدجاجة (Deneb)، والنسر الواقع (Vega)، والنسر الطائر (Altair)، والتي ترتفع جميعها فوق الأفق الشرقي من السماء، و"مثلث الصيف" هو سمة سنوية لسماء الصيف الشمالية.