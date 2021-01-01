تتربص العراقيل بمشروع سيارة آبل المرتقب

عانى مشروع سيارة ابل Apple Car من مشكلات كثيرة وعقبات، بما في ذلك اختبار قيادة السيارة بسرعة 15 ميلاً في الساعة تقريبًا، قبل أن يرفض الرئيس التنفيذي تيم كوك الالتزام بـ «الإنتاج الضخم» الذي كان مرتقب من العملاق الأمركيك للسيارة، وفقًا لتقرير.
وقد كشف التقرير، الجديد الذي نشرته «ديلي ميل» البريطانية، أن هذا الجهد، الذي أطلق عليه اسم Project Titan ويعود تاريخه إلى عام 2014، قد ابتلي بما يعرف بـ "الباب الدوار للقادة"، والوقت الضائع في العروض التوضيحية الأنيقة، وفي النهاية عدم الالتزام بالإنتاج الضخم من الرئيس التنفيذي تيم كوك.
ووفقًا لتقرير، صادر عن The Information الذي يستند إلى محادثات مع 20 موظفًا في الشركة، فإن نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل Apple ، كريج فيديريجي متشكك بشكل خاص في المشروع، وقد أعرب عن مخاوفه لكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في آبل Apple.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!