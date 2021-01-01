تتربص العراقيل بمشروع سيارة آبل المرتقب



سيارة آبل المرتقب سيارة آبل المرتقب

عانى مشروع سيارة ابل Apple Car من مشكلات كثيرة وعقبات، بما في ذلك اختبار قيادة السيارة بسرعة 15 ميلاً في الساعة تقريبًا، قبل أن يرفض الرئيس التنفيذي تيم كوك الالتزام بـ «الإنتاج الضخم» الذي كان مرتقب من العملاق الأمركيك للسيارة، وفقًا لتقرير.



وقد كشف التقرير، الجديد الذي نشرته «ديلي ميل» البريطانية، أن هذا الجهد، الذي أطلق عليه اسم Project Titan ويعود تاريخه إلى عام 2014، قد ابتلي بما يعرف بـ "الباب الدوار للقادة"، والوقت الضائع في العروض التوضيحية الأنيقة، وفي النهاية عدم الالتزام بالإنتاج الضخم من الرئيس التنفيذي تيم كوك.



ووفقًا لتقرير، صادر عن The Information الذي يستند إلى محادثات مع 20 موظفًا في الشركة، فإن نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل Apple ، كريج فيديريجي متشكك بشكل خاص في المشروع، وقد أعرب عن مخاوفه لكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في آبل Apple.

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ويقول التقرير، إن كوك - الذي "نادرًا ما يزور" مكاتب المشروع في سانتا كلارا ، كاليفورنيا - كان أيضًا غير راغب في الالتزام بالعرض الشامل للمركبة، الأمر الذي أحبط قادة آخرين في الشركة.وكان قد تولى قيادة مشروع تيتان في أوقات مختلفة، إيان جودفيلو، وبوب مانسفيلد، ودوغ فيلد، وكيفن لينش.وفي وقت سابق من هذا العام، كادت إحدى سيارات آبل Apple التي تم اختبارها، أن تصطدم أثناء تحركها بسرعة 15 ميلاً في الساعة.وتشير المعلومات، إلى أن برنامج السيارة حدد في البداية العداء باعتباره كائنًا ثابتًا، قبل إعادة تصنيفه على أنه "شخص ثابت"، ثم في النهاية كمشاة متحرك، ومع ذلك، حتى مع هذا التغيير، فإن السيارة عدلت مسارها بشكل طفيف فقط، دون تحقيق تقدم ملحوظ في هذه المشكلة.