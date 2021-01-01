كيف تتحقق من تعرضك لاختراق بياناتك؟..بعد تسريب المليارات من كلمات الويب..



اختراق البيانات اختراق البيانات

تم تسريب المليارات من كلمات مرور الويب عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، وقد يتم تضمين معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.



إذا كنت تستخدم أي خدمات عبر الإنترنت - وخاصة تطبيق البريد الإلكتروني مثل Gmail أو Outlook - فعليك التحقق منها بانتظام.



حذرت Google سابقًا من النطاق المذهل للحسابات المسربة.

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كما أنها صممت أداة يدوية تسمح لمستخدمي متصفح الويب Chrome الخاص بها بالتحقق بسرعة مما إذا كانت بيانات الاعتماد الخاصة بهم على الإنترنت قد تم اختراقها.الأداة ، المسماة Password Checkup، هي إضافة مجانية لمتصفح Chrome تم إصدارها في عام 2019 في محاولة لتعزيز أمان المستخدمين عبر الإنترنت.يقوم بمسح قواعد البيانات المعروفة لأسماء المستخدمين وكلمات المرور التي تمت سرقتها من مواقع الويب بواسطة المتسللين وإتاحتها عبر الإنترنت.يعمل Google Password Checkup على تغيير أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بك إذا تم تسريبها من قبل المتسللين.يعرض تحذيرًا كلما قمت بتسجيل الدخول إلى موقع ويب باستخدام "واحد من أكثر من 4 مليارات اسم مستخدم وكلمة مرور" تم اختراقها.كيف تتحقق من كلمة المرور الخاصة بكيمكن تحميل برنامج Password Checkup المجاني على Google Chrome ويتيح لك معرفة ما إذا كانت تفاصيل حسابك قد تعرضت للاختراق في هجوم إلكتروني أو خرق للبيانات.بمجرد التثبيت، يعمل امتداد Chrome في خلفية متصفحك ويتحقق من أي تفاصيل تسجيل دخول استخدمتها.إذا كانت كلمة المرور أو اسم المستخدم الخاصين بك يتطابقان مع قاعدة بيانات Google التي تحتوي على أكثر من 4 مليارات من بيانات الاعتماد المخترقة ، فسيقوم البرنامج بوضع علامة عليها.يقول التنبيه المنبثق على شاشتك: "اكتشف فحص كلمة المرور أن كلمة المرور الخاصة بـ"موقع الويب" لم تعد آمنة بسبب اختراق البيانات. يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك الآن.في حالة حدوث خرق جديد للبيانات، ستتيح لك الأداة إمكانية اختراق أي من كلمات مرورك في المرة التالية التي تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى Chrome.يمنحك أي حسابات مكشوفة في قائمة صغيرة يمكنك النقر عليها لتغيير كلمات المرور الخاصة بك.جميع المعلومات مشفرة، وتقول جوجل إنه ليس لديها طريقة لرؤية بياناتك.وقالت جوجل: "لقد أنشأنا Password Checkup حتى لا يتمكن أي شخص، بما في ذلك Google، من معرفة تفاصيل حسابك"."تم إنشاء Password Checkup مع مراعاة الخصوصية. فهي لا تبلغ أبدًا عن أي معلومات تعريفية عن حساباتك أو كلمات مرورك أو جهازك.