هاتف يعيد اسم موتورولا للصدارة من جديد

تتحضر موتورولا لإطلاق هاتف ذكي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة، ويكون منافسا قويا يعيد اسمها بقوة لسوق الأجهزة المحمولة.
وسيحصل هاتف Edge 30 Ultra الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (163.6/75.6/8.5) ملم، وزنه 194 غ.
أما شاشته فمن نوع OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتأمين صفاء وواقعية كبيرين للصور والفيديوهات.
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