تعرف على أسعار سيارات إم جي 2022 في مصر..بعد ارتفاعات يوليو..

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إم جي 2022

بعد الارتفاعات التي أصابت أسعار العديد من العلامات التجارية لموديلات عام 2022 من السيارات؛ زادت معدلات البحث عن الأسعار الجديدة ومنها أسعار سيارات إم جي 2022، حيث أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية الصينية إم جي في مصر، عن القائمة السعرية الجديدة لسياراتها خلال يوليو الجاري، وتتنوع طرازاتها بين السيارات السيدان والكروس أوفر والرياضية متعددة الاستخدامات الـ “SUV ” داخل الأسواق المصرية.

وتنشر « إيجيبت أوتوموتيف » الأسعار الجديدة لسيارات إم جي موديل 2022 في مصر، ونستعرضها خلال السطور التالية:

أسعار سيارات إم جي 6 موديل 2022
سجلت أسعار إم جي 6 موديل 2022، للفئة الأولى نحو 435 ألف جنيه ، والفئة الثانية 455 ألف جنيه، والفئة الثالثة 460 ألف جنيه.

أسعار إم جي 5 موديل 2022
وقدرت أسعار إم جي 5 موديل 2022 ، للفئة الأولى بنحو 320 ألف جنيه، والفئة الثانية 340 ألف جنيه، والفئة الثالثة بقيمة 360 ألف جنيه.

أسعار إم جي ZS موديل 2022
بينما بلغت أسعار إم جي ZS موديل 2022، للفئة الاولى 380 ألف جنيه، والفئة الثانية 395 ألف جنيه ، والفئة الثالثة بنحو 410 ألف جنيه.

أسعار أم جي HS موديل 2022
أما إم جي HS موديل 2022 فسجلت في الفئة الأولى سعر 570 ألف جنيه، والفئة الثانية 575 ألف جنيه، والفئة الثالثة 580 ألف جنيه.

أسعار إم جي RX5 موديل 2022
وبلغت أسعار أم جي MG RX5 موديل 2022، للفئة الأولى نحو 500 ألف جنيه، والفئة الثانية بقيمة 530 ألف جنيه.

المصدر: Egypt Automotive

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