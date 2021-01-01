تعرف على أسعار سيارات إم جي 2022 في مصر..بعد ارتفاعات يوليو..

بعد الارتفاعات التي أصابت أسعار العديد من العلامات التجارية لموديلات عام 2022 من السيارات؛ زادت معدلات البحث عن الأسعار الجديدة ومنها أسعار سيارات إم جي 2022، حيث أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية الصينية إم جي في مصر، عن القائمة السعرية الجديدة لسياراتها خلال يوليو الجاري، وتتنوع طرازاتها بين السيارات السيدان والكروس أوفر والرياضية متعددة الاستخدامات الـ “SUV ” داخل الأسواق المصرية.
وتنشر « إيجيبت أوتوموتيف » الأسعار الجديدة لسيارات إم جي موديل 2022 في مصر، ونستعرضها خلال السطور التالية:
أسعار سيارات إم جي 6 موديل 2022
سجلت أسعار إم جي 6 موديل 2022، للفئة الأولى نحو 435 ألف جنيه ، والفئة الثانية 455 ألف جنيه، والفئة الثالثة 460 ألف جنيه.
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