أكبر سيارة تقدمها سانج يونج في مصر..تيفولي XLV..



تيفولي XLV تيفولي XLV

تعتبر سيارة تيفولي XLV واحدة من نسختين فقط من هذه السيارة تقدمهما شركة عربيات للتجارة والتوزيع في مصر باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات سانج يونج الكورية، وتتميز نسخة تيفولي XLV بأنها أكبر حجما من تيفولي العادية.



ويقدم الوكيل موديل 2022 من هذه السيارة محليا بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 128 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



ويتم تقديم هذا الموديل من السيارة بالعديد من التجهيزات الأساسية والتي تشمل:

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- نظام المكابح ABS.- نظام المكابح EBD.- وسادة هوائية أمامية للسائق.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- مصابيح هالوجين أمامية.- مصابيح خلفية LED.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 18 بوصة.- زجاج داكن.- كاميرا خلفية.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية التسخين.- زجاج داكن (جانبي وخلفي).- سبويلر خلفي.- شاشة 9 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- مشغل ملفات MP3 ومدخل USB وبلوتوث.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.أما بالنسبة لأحدث أسعار رسمية من الوكيل لهذا الموديل فهي كالتالي:- فئة أولى بسعر 485 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 529 ألف جنيه.