أكبر سيارة تقدمها سانج يونج في مصر..تيفولي XLV..

تعتبر سيارة تيفولي XLV واحدة من نسختين فقط من هذه السيارة تقدمهما شركة عربيات للتجارة والتوزيع في مصر باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات سانج يونج الكورية، وتتميز نسخة تيفولي XLV بأنها أكبر حجما من تيفولي العادية.
ويقدم الوكيل موديل 2022 من هذه السيارة محليا بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 128 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
ويتم تقديم هذا الموديل من السيارة بالعديد من التجهيزات الأساسية والتي تشمل:
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