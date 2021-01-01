تلغي هوندا سي ار في وانسايت واكورد في السوق الياباني!

المربع نت – أعلنت هوندا عن تبسيط مجال موديلاتها في السوق الياباني وإلغاء موديلات سي ار في وانسايت وShuttle وفق مجلة بيست كار اليابانية، والتي أكدت على إيقاف موديل اكورد كذلك مؤقتاً باليابان حتى انطلاق الجيل الجديد.
وسيتم إلغاء موديلات سي ار في وانسايب رسمياً بداية من أغسطس القادم لليابان، مع إيقاف إنتاج اكورد اليابانية في سبتمبر، ولم توضح هوندا مصير الأجيال القادمة من سي ار في وانسايت باليابان.
من الجدير بالذكر أن هوندا بهذا القرار ألغت 10 موديلات حتى الآن في اليابان خلال العامين الماضيين، أهمهم موديلات NSX واوديسي وليجند وكلاريتي.
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