تلغي هوندا سي ار في وانسايت واكورد في السوق الياباني!



هوندا هوندا

المربع نت – أعلنت هوندا عن تبسيط مجال موديلاتها في السوق الياباني وإلغاء موديلات سي ار في وانسايت وShuttle وفق مجلة بيست كار اليابانية، والتي أكدت على إيقاف موديل اكورد كذلك مؤقتاً باليابان حتى انطلاق الجيل الجديد.



وسيتم إلغاء موديلات سي ار في وانسايب رسمياً بداية من أغسطس القادم لليابان، مع إيقاف إنتاج اكورد اليابانية في سبتمبر، ولم توضح هوندا مصير الأجيال القادمة من سي ار في وانسايت باليابان.



من الجدير بالذكر أن هوندا بهذا القرار ألغت 10 موديلات حتى الآن في اليابان خلال العامين الماضيين، أهمهم موديلات NSX واوديسي وليجند وكلاريتي.

قد يعجبك أيضا...

ويأتي الخبر بعد يوم واحد من انطلاق سي ار في 2023 الجيل الجديد كلياً بخارجية أكثر عضلية وجراءة وداخلية حديثة، وستتوفر بمحركين، الأول 4 سلندر تيربو 1.5 لتر بقوة 190 حصان، والثاني 2.0 لتر هايبرد بقوة 204 حصان وعزم 335 نيوتن متر.