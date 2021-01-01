تكشف هوندا عن CR-V الجديدة كلياً لموديل 2023

كشفت هوندا عن الجيل الجديد من CR-V لموديل 2023، والذي يأتي بتصميم رياضي وجريء مع محركات حديثة.
تقدم الواجهة الأمامية لـ CR-V تصميماً جريئاً ومصابيح LED قياسية لجميع الفئات، وتأتي الواجهة الخلفية بمابيح عمودية، وتتميز السيارة بجنوط متععدة تشمل جنوط قياس 18 إنش من 10 أذرع، وتتوفر جنوط أكبر قياس 19 إنش للفئة الرياضة بـ5 أذرع. وتشمل اللمسات الخارجية تطعيمات الكروم والجناح الخلفي الرياضي.
في الداخل تبدو السيارة شبيهة بشقيقتها سيفيك الجديدة، وتشمل لوحة عدادات بتصميم بسيط وخالي من التعقيدات، ويشمل الكونسول على شاشة وسطية 7 إنش للنظام الترفيهي وعلى لوحة عدادات رقمية قياس 7 إنش كذلك، ويمكن الحصول على نظام ترفيهي يدعم الهواتف الذكية وبقياس 9 إنش اختيارياً.
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