تكشف هوندا عن CR-V الجديدة كلياً لموديل 2023



هوندا عن CR-V هوندا عن CR-V

كشفت هوندا عن الجيل الجديد من CR-V لموديل 2023، والذي يأتي بتصميم رياضي وجريء مع محركات حديثة.



تقدم الواجهة الأمامية لـ CR-V تصميماً جريئاً ومصابيح LED قياسية لجميع الفئات، وتأتي الواجهة الخلفية بمابيح عمودية، وتتميز السيارة بجنوط متععدة تشمل جنوط قياس 18 إنش من 10 أذرع، وتتوفر جنوط أكبر قياس 19 إنش للفئة الرياضة بـ5 أذرع. وتشمل اللمسات الخارجية تطعيمات الكروم والجناح الخلفي الرياضي.



في الداخل تبدو السيارة شبيهة بشقيقتها سيفيك الجديدة، وتشمل لوحة عدادات بتصميم بسيط وخالي من التعقيدات، ويشمل الكونسول على شاشة وسطية 7 إنش للنظام الترفيهي وعلى لوحة عدادات رقمية قياس 7 إنش كذلك، ويمكن الحصول على نظام ترفيهي يدعم الهواتف الذكية وبقياس 9 إنش اختيارياً.

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تقول هوندا أن السيارة توفير قيادة أكثر سلاسة واستقراراً مع هيكل أصلب بنسبة 15% ويوفر نظام التعليق ونظام التوجيه متغاير النسب توجيه أدق وشعور أفضل للسائق,تأتي هوندا CR-V القياسية بمحرك 1.5 لتر ينتج 190 حصان، وستوفر فئة هجينة بمحرك 2.0 لتر مع محركين كهربائيين، وتنتج 204 حصان و335 نيوتن-متر.توفر السيارة العديد من ميزات السلامة القياسية، وتتوفر كاميرات محيطية ورادارت أمامية للمساعدة في الازدحامات، بالإضافة لمثبت السرعة المتكيف ونظام الحفاظ على المسار ونظام مراقبة النقاط العمياء.ستتوفر السيارة في الولايات المتحدة قبل نهاية العام، وستكشف الشركة عن الأسعار في وقت لاحق.