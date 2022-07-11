سعر الذهب اليوم الخميس 14 يوليو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، استقرارا، متأثرة بالثبات في حجم العرض والطلب بالسوق المحلية، وتعاملات البورصة العالمية عند مستوى1723 دولارا للأوقية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارا والأكثر جودة بعد عيار 24، بينما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 660 جنيها.

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وسجل الذهب عيار 18 نحو 848 جنيها.وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها.بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1131جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5655 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11310جنيهات.و سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22620 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7920 جنيها.ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر، ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةاستقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية، بحثا عن مؤشرات عن موقف السياسة النقدية الخاص بمجلس الاحتياطي.