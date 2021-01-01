اعرفى الفرق بينهم وإزاى تستخدميهم..سيروم ولا زيت طبيعى للعناية بالبشرة؟



سيروم سيروم

تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام "السيروم" وزيوت الوجه لتحسين صحة البشرة ونضارتها وإشراقها، لكن قد تشعر بعضهن بالحيرة عند الاختيار بين هذين المنتجين، لذا يستعرض "اليوم السابع" الفرق بين "السيروم" وزيوت البشرة، وكيفية استخدامهم وفقاً لموقع " lifestyleasia "، كما يلي:







السيروم:

"السيروم" هو مصطلح شامل لعلاج قوي وغني بالمكونات يعالج مشكلة أو أكثر أو يصحح عيب معين بالبشرة، ويتم وضع "السيروم" على بشرة نظيفة أو بعد استخدام "التونر"، ويتسم بأنه يستطيع اختراق الجلد بشكل أعمق، ما يوفر العناصر الغذائية للطبقات العميقة من البشرة.

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الزيوت الطبيعية:تعمل الزيوت على ترطيب البشرة وتحقيق التوازن بين محتوى الماء والزيت في البشرة، ونظرًا لأن بشرتنا لا تخلق رطوبة قائمة على الماء، فإن المرطبات ضرورية للعناية بها.أيهما أفضل للبشرة؟يعتمد هذا فقط حسب الذوق الشخصى ومتطلبات البشرة، حيث إن استخدام "السيروم" والزيوت ليس خيارًا ثنائيًا؛ ويمكن استخدامهما معاً، فعندما تحتاج البشرة إلى طبقة إضافية من الترطيب، فإن زيوت الوجه مثالية، في حين أن السيروم مثالي لعلاج أي مشاكل جلدية فورية.وعند استخدام كلاهما، يفضل تذكر تطبيق المنتجات في أكثر من طبقة من الأقل سمكًا إلى الأكثر سمكًا، لأن "السيروم" خفيف جداً و يستطيع التوغل، ويجب استخدامه بعد التنظيف مباشرة ولكن قبل الترطيب، يفضل وضع قطرة صغيرة، وغالبًا ما يكون "السيروم " لتركيبته المركزة.ويجب أيضًا استخدام زيوت الوجه في نهاية اتباع نظام العناية بالبشرة إما بعد وضع المرطب أو خلطه معه، مع ضع قطرتين في اليد وتدليكهما معًا والضغط على البشرة لكي تمتص الزيت وتستفيد منه.