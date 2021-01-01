تطلق الصين مرصدا لمراقبة التوهجات الشمسية وتأثيرها على الناس .. تعرف علي التفاصيل

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أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم عن نيتها إطلاق مرصد فضائي خاص لمراقبة الشمس في أكتوبر الجاري.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الأكاديمية فإن المرصد الذي يبلغ وزنه 888 كلغ سيتم إطلاقه من قاعدة جيوتشيوان الفضائية في مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين، ولا يزال تاريخ الإطلاق الدقيق غير معروف.

وأشار البيان إلى أن المرصد سيعمل في الفضاء لمدة 4 سنوات تقريبا، وفي مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 720 كيلومترًا فوق سطح الأرض وسيساهم في دراسة تكوين وعلاقات المجال المغناطيسي للشمس والتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية.

وبعد إطلاق المرصد سيكون من الممكن تسجيل “العاصفة الشمسية” بالتفصيل للدورة الخامسة والعشرين من النشاط الشمسي، كما سيكون هذا الجهاز قادرا على تحليل 500 جيجابايت من البيانات يوميا، وستكون جميع البيانات العلمية التي يجمعها وبرامج التحليل مفتوحة ومتاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وبفضل البيانات العلمية التي يمكن جمعها باستخدام ASO-S ، سيتمكن العلماء في المستقبل من التنبؤ في الوقت المناسب بحدوث التوهجات الشمسية وتأثيرها على الناس وتعد توهجات الطاقة الشمسية من أكبر الأحداث المتفجرة في نظامنا الشمسي، والتي حدثت بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.

والتوهجات الشمسية هي انفجارات إشعاعية من الشمس تضرب الأرض أحيانا. وتشرح وكالة ناسا: "التوهج الشمسي هو انفجار شديد للإشعاع يأتي من إطلاق الطاقة المغناطيسية المرتبطة بالبقع الشمسية" ويمكن أن تستمر التوهجات الشمسية دقائق فقط أو تطلق تيارات من الإشعاع لساعات.

وتحمينا الأرض إلى حد كبير من التأثير الضار للانفجارات الشمسية باستخدام مجالها المغناطيسي. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تسبب التوهجات الخراب للتكنولوجيا الموجودة على كوكبنا أو التي تدور حوله وعلى الرغم من أنها لا تهدد صحة البشر على الأرض، لكنها في بعض الأحيان تشكل تهديدا لسلامة رواد الفضاء.