حقائق لا يعرفها الكثيرون عن «هتلر»..يكره القتل ويحب الرسم ويخاف من القطط



هتلر هتلر

تتفق الغالبية العظمى على أن أدولف هتلر كان من أكثر الناس غموضا وشرا على الإطلاق، وفي حين تم الكشف عن كثير من تفاصيل حياته السرية بعد وفاته، إلا أنه لا تزال هناك بعض الحقائق عن هذا الديكتاتور الشريرومنها:

ضد التعذيب والقتل

على الرغم من أن هتلر هو صانع معتقلات التعذيب لليهود، ومؤيد لها بشدة، إلا أنه لم يزر أيا منها نظرا لحساسيته الشديدة كما عرف عنه، كما أنه لم يرغب في إشراك نفسه في أي من الأعمال الوحشية والانتهاكات التي وقعت داخل معسكرات الاعتقال، بل كان بعيدا كل البعد عنها، مما جعل النازيون الجدد يعتقدون أن هتلر لم يكن مسؤولا عن الهولوكوست، وأن زميله هينريش هيملر هو المسؤول عن إبادة اليهود وما حدث في المعسكرات.

نمساوى وليس ألمانى

يعتقد الكثير أن هتلر ألماني الأصل، حيث يتم ذكره دائما كواحد من أشهر وأسوأ الدكتاتوريين في التاريخ الألماني، ولكن الحقيقة أنه ولد ونشأ في دولة النمسا، وانتقل فيما بعد ليكمل حياته في ألمانيا، حتى أصبح ألماني العرق ويتحدث باللغة الألمانية فقط، كما تجنب أيضا إدراجه ضمن الجيش النمساوي خلال الحرب العالمية الأولى،

محب للفن

كان هتلر مهتما بعالم الفن، فبعد أن ترك المدرسة في سن المراهقة انتقل إلى فيينا ليعيش حياة الفنانين، وقام برسم العديد من أعماله الخاصة، والتي لم يعترف بها كأعمال فنية جيدة، ومع ذلك حاول الالتحاق بكلية الفنون 3 مرات، وكان يتم رفضه في كل مرة؛ نظرا لأن أعماله لم تكن مميزة وخالية من أي إحساس ومعنى

محب لعالم ديزني

كان هتلر يحب كل شيء متحرك، ولكنه أحب أفلام ديزني بالأخص، وكان فيلمه المفضل هو سنو وايت،

مكافح للتدخين ومحب للمخدرات

كان هتلر في شبابه مدخنا شرها، حيث كان يدخن ما يقرب من 25 إلى 40 سيجارة يوميا، ولكنه قرر الإقلاع عن هذه العادة بعد أن وجد فيها الكثير من الإهدار للمال والصحة، وأنشأ واحدة من أكبر حملات مكافحة التدخين خلال الحرب العالمية، وركزت الحملة على المشاكل الصحية التي يسببها التدخين، كما أن هتلر حاول إقناع الكثير من أصدقائه المقربين بالإقلاع عن هذه العادة، حتى أنه عرض عليهم ساعات ذهبية مقابل ذلك، ولكنه في المقابل كان يحب المخدرات، ويستمتع بتجربتها.

يخاف من القطط

كان العديد من القادة الجبابرة المشهورين عبر التاريخ يخافون من القطط، وقد شاركهم هتلر هذه الفوبيا.