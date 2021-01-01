تحصل شركة سويدية على جائزة لابتكارها "برجر" بطعم اللحم البشرى.. هل ستجربه ؟



برجر برجر

صنعت شركة سويدية برجر نباتى يقولون أن مذاقه مثل اللحم البشرى، وقد حصل البرجر مؤخرا على جائزة الأسد الفضى في cannes lions، حيث طورت شركة Oumph النباتية "برجر" اللحوم البشرية المستندة إلى النبات للأشخاص الذين يرغبون فى تذوق اللحم البشرى المزيف خلال عيد الهالوين العام الماضى، وتم بيعه من شاحنة طعام فى ستوكهولم باعتباره أكثر الأطعمة النباتية رعبا على الإطلاق.



أظهر إعلان قصير عن البرجر موسيقى مخيفة ومشاهد مظلمة وتعليق صوتى مشؤوم، مع إخلاء المسؤولية فى تنويه يقول، "لم يصب أي إنسان بأذى في صنع هذا البرجر".





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يتكون البرجر من فول الصويا والفطر وبروتين القمح بالإضافة إلى الدهون النباتية ومزيج التوابل الغامض، وقالت الوكالة الإعلانية التي تقف وراء الحملة، إنهم يريدون إقناع محبى اللحوم بأن المنتجات النباتية يمكن أن "تكرر مذاق أى لحم"، بحسب timesnownews.ونقلت إنسايدر عن توماس أوستيلجليا، المدير الإبداعى في الوكالة "بالطبع، كان الحل هو صنع برجر لحم بشري نباتى لذيذ".بينما قال أندرس ليندن، المؤسس المشارك ورئيس الطهاة ورئيس قسم الابتكار في شركة " ومف" المصنعة للبرجر، خلال مقطع فيديو على يوتيوب، "كان تطوير برجر نباتى مذاق لحوم البشر أمرًا مثيرا ومخيفا بعض الشيء، ثم بالنسبة لهذه الحملة الفوز في مهرجان كان أمر مثير للغاية".وأضاف: "لقد طورنا هذا البرجر في وقت قصير بمجرد أن عرفنا المذاق والقوام، هذه هي طريقتنا النهائية والغريبة لإظهار أنه من الممكن صنع أي نوع من الطعام باستخدام النباتات فقط"تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مع هذا الابتكار الجديد، ولكن بردود أفعال متباينة، حيث قال أحدهم،"هذا غريب جدا"، وتابع آخر، "غير مضحك على الإطلاق"، وقال ثالث، "يا رفاق مخيفون جدا.. تخيلوا برجر مصنوع من إنسان حقيقى"، وأراد رابع تجريبه.