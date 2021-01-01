تعرف على فوائد «الزبدة» للتخلص من الخلايا السرطانية



الزبدة الزبدة

احمي نفسك من السرطان عن طريق إضافة هذه الأطعمة المضادة للسرطان إلى نظامك الغذائي.



النظام الغذائي المضاد للسرطان هو استراتيجية مهمة يمكنك استخدامها لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، على الرغم من أن اختيار الأطعمة المقاومة للسرطان في متجر البقالة وفي وقت الوجبات لا يضمن الوقاية من السرطان ، إلا أن الاختيارات الجيدة قد تساعد في تقليل المخاطر .



الزبدة هي مستحلب بسيط من البروتين والحليب الدسم والماء غني بالمواد المغذية؛ هي غذاء عالي الطاقة، تحتوي على 700 سعرة حرارية لكل 100جرام كما أنها غنية بفيتامين A الذي يعتبر ضرورياً لحسن سير العمل في نظام القلب والأوعية الدموية.

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فوائد الزبدة ونشاط الأمعاء:تعمل الزبدة كمصدر هام للطاقة، وقد ثبت أن لحمض الباتريك العديد من الفوائد لصحة الأمعاء، حيث يساهم في علاج التهابات القولون ومرض كرون، ويرجع هذا إلى تكوين حمض الباتريك من سلسلة قصيرة من الأحماض الدهنية التي تساعد على تجديد الخلايا المبطنة للقناة الهضمية، وتعمل على الحدّ من الالتهابات داخل الأمعاء.فوائد الزبدة للوقاية من السرطان:الزبدة مصدر غني بحمض اللينوليك، وهو أحد أنواع الدهون الموجودة في اللحوم ومنتجات الحليب، حيث تمّ ربطه بالعديد من الفوائد الصحية للجسم، لصحة الجسم ، أظهر بعض الدراسات أنّ هذا الحمض يمتلك خاصية مضادّة للسرطان، وقد يقوم بتقليل نمو الخلايا السرطانية في الثدي، القولون، المعدة والكبد.كما وأثبتت الدراسات أن حمض الباتريك لديه القدرة على تحويل الخلايا السرطانية إلى خلايا طبيعية، وهي خاصية فريدة، فمعظم المواد المضادّة للسرطان إما تقتل الخلايا السرطانية أو تحفّزها لقتل نفسها، وعلى العكس يعمل حمض الباتريك على حماية الخلايا مع تطبيع وظيفتها.فوائد الزبدة للشعر :للزبدة فائدة عظيمة للشعر؛ لذا عرف استخدامها بأنواعها منذ القدم في تطبيق أقنعة للشعر، فهي تعمل على ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف والتقصّف، كما تفيد في تقوية بصيلات الشعر وتنعيمها ومنحها اللمعان الطبيعي ، بالإضافة لذلك فالزبدة تعمل على تطويل الشعر وزيادة كثافته، وتغذية جذوره بشكل جيد، وعلاج البصيلات التالفة به، كما تعمل على منع ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة.فوائد الزبدة للبشرة :- تعمل الزبدة على علاج الإكزيما وجفاف البشرة.- تعالج الحروق خاصة الناتجة عن الشمس وترطبها.- تخفف آثار التجاعيد عن الوجه، خاصة التي تظهر في سن مبكرة.- تعمل على ترطيب البشرة بشكل عميق وتوفير تغذية جيدة لها.- تكافح الجذور الحرّة التي قد تنتج في البشرة نتيجة التعرّض للشمس لفترة طويلة.- تعالج الالتهابات التي قد تنتج عن لدغات الحشرات، أو الحساسية.فوائد الزبدة للحامل :تعمل الزبدة على إمداد جسم المرأة الحامل بالطاقة والعناصر اللازمة لتقوية جسمها أثناء فترة الحمل، تتأثر البشرة خلال فترة الحمل وتمرّ بالعديد من التغيّرات، لكن الزبدة تفيد في إخفاء الآثار السلبية التي يخلّفها الحمل على البشرة وتعيد لها النضارة، كما أن الزبدة مفيدة كذلك بالنسبة للجنين، فهي تدعم نمو دماغ الجنين بشكل صحي وسليم، وكذلك تؤمّن تطوّراً صحياً لهيكله العظمي والعضلات.فوائد الزبدة والفيتامينات :تعرف الزبدة بأنَها من الأغذية مرتفعة السعرات الحرارية والدهون المشبّعة، إلا أن تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن يضمّ مصادر الدهون الصحيَة المختلفة مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، البذور والأسماك الدهنية قد يكون صحياً.الزبدة مصدر لفيتامين K2 الذي يعمل على تقوية العظام والأسنان، كما أنه يعمل على علاج مجموعة من الأمراض المزمنة.تحتوي الزبدة على بعض الفيتامينات المهمة للجسم، وخصوصاً الفيتامينات الذائبة في الدهون، ومنها فيتامين A وهو من أكثر الفيتامينات وفرة في الزبدة، إذ توفر ملعقة طعام واحدة منها 11% من الكمية الموصى بتناولها يومياً منه.وتحتوي على الفيتامين B12 الموجود فقط في الأغذية الحيوانية مثل البيض، اللحوم ومنتجات الألبان.تعتبر الزبدة من أكثر الأطعمة الدهنية تعقيداً، إذ تحتوي على أكثر من 400 نوع من الأحماض الدهنية، وخاصةً المشبّعة منها، والتي توجد بنسبةٍ كبيرة قد تصل إلى 70% من محتوى الدهون في الزبدة، كما تحتوي على الدهون التي قد تساهم في السيطرة على الوزن، تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات.تحتوي الزبدة على كمية جيدة من الكاروتين الذي يحفّز نمو وإصلاح الخلايا في الجسم، ويقلل خطر إصابة الجسم بالعدوى الفيروسية.