الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 89.8% ارتفاعًا في قيمة واردات مصر من السولار



السولار السولار

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة واردات مصر من السولار لتصل إلى 836.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 440.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 89.8%.

واستحوذت السعودية على النصيب الأكبر من واردات مصر من السولار خلال الربع الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت واردات مصر منها 603 مليون دولار، تليها الكويت 194.8 مليون دولار، ثم اليونان 39.1 مليون دولار.

وسجلت كمية إنتاج مصر المحلي من السولار 2.6 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 2.2 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5%.

وبلغت كمية استهلاك مصر من السولار 3.4 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 3.1 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%.