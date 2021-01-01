ما هو مرض عمى الوجوه؟ .. بعد إعلان براد بيت إصابته به..

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صورة الخبر: عمى الوجوه
عمى الوجوه

منذ عدة أيام قليلة، أعلن الممثل الأمريكي الشهير براد بيت، عن إصابته بمرض عمى الوجوه، إذ يعيقه من التعرف على وجه الشخص الذي يقابله، وذلك نتيجة اضطراب عصبي نادر، بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

المفاجأة الذي أطلقها براد بيت، أنه يعاني من المرض منذ 9 أعوام تقريبًا، فهو أصيب عام 2013، والجدير بالذكر أن مرض عمى الوجوه، لا يرتبط بفقدان الذاكرة أو ضعف البصر، أو غيرها من أعراض صعوبات التعلم، فضلاً عن أنه لا يتعلق الأمر أيضاً بعمى الألوان أو ضعف البصر بشكل عام.

التفاوت في مرض عمى الوجوه
ويتفاوت مرض عمى الوجوه في شدته، حيث أن بعض الأشخاص المصابين لا يقدر على التعرف على وجه مألوف، رغم قرب الأشخاص للمريض، وقد يكون الشخص صديق أو ضمن أفراد الأسرة، والبعض منهم يعانون من التعرف على الوجوه، مما يصابون بنوبات من القلق نتيجة العزلة والخوف.

صفات المصابون بمرض عمى الوجوه
المصابون بمرض عمى الوجوه، يميلون أكثر إلى الوحدة ورغبة في الانعزال، ويجدون مشلكة في التواصل مع الآخرين، والمشكلة الكبرى أن تلك الحالة ليس لها علاج حتى الآن، وليس هناك طرق للتعامل معها، كما أن الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، يركزون على بعض الأشياء الأخرى، مثل الاهتمام بلون الشعر أو طريقته في المشي.

كيفية التأكد من مرض عمى الوجوه
مرض عمى الوجوه، يشخصه أطباء المخ والأعصاب بعد إجراء العديد من الاختبارات، وذلك من أجل تقييم قدرة المريض في التعرف على الوجوه، وتلك العملية تأخذ وقتا طويلاً لأن الأطباء يبذلون جهدًا للتأكد من الإصابة بالمرض.

المصدر: الوان

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