ما هو مرض عمى الوجوه؟ .. بعد إعلان براد بيت إصابته به..

منذ عدة أيام قليلة، أعلن الممثل الأمريكي الشهير براد بيت، عن إصابته بمرض عمى الوجوه، إذ يعيقه من التعرف على وجه الشخص الذي يقابله، وذلك نتيجة اضطراب عصبي نادر، بحسب موقع سكاي نيوز عربية.
المفاجأة الذي أطلقها براد بيت، أنه يعاني من المرض منذ 9 أعوام تقريبًا، فهو أصيب عام 2013، والجدير بالذكر أن مرض عمى الوجوه، لا يرتبط بفقدان الذاكرة أو ضعف البصر، أو غيرها من أعراض صعوبات التعلم، فضلاً عن أنه لا يتعلق الأمر أيضاً بعمى الألوان أو ضعف البصر بشكل عام.
التفاوت في مرض عمى الوجوه
ويتفاوت مرض عمى الوجوه في شدته، حيث أن بعض الأشخاص المصابين لا يقدر على التعرف على وجه مألوف، رغم قرب الأشخاص للمريض، وقد يكون الشخص صديق أو ضمن أفراد الأسرة، والبعض منهم يعانون من التعرف على الوجوه، مما يصابون بنوبات من القلق نتيجة العزلة والخوف.
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