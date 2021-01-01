الكبدة والمكسرات أهمها .. علاج الأنيميا بالأكل



علاج الأنيميا بالأكل علاج الأنيميا بالأكل

الانيميا مشكلة صحية يعاني منها غالبية الناس وقد تحتاج إلى تناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية لعلاجها حتى لا تتسبب في أي مضاعفات خطيرة على صحتك، لكن قد تساعد بعض الأطعمة على امتصاص الحديد بشكل أفضل، مما يعتبر علاج طبيعي للأنيميا بالأكل، ويوضح لنا تلك الأطعمة الدكتور تامر عثمان فؤاد أخصائي التحاليل الطبية وذلك فيما يأتي:



الخضروات الورقية

الخضروات الورقية وخاصةً الداكنة من أفضل مصادر الحديد الهامة لعلاج الأنيميا، مثل: السبانخ، والكرنب، والسلق الأخضر.



الأطعمة الغنية بفيتامين سي

ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج، حيث أنها قد تزيد من امتصاص الحديد. ومنها: البرتقال، الفراولة، الفلفل الأحمر، الكيوي، الجريب فروت، البروكلي، اليوسفي، الطماطم.

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اللحوم والدواجنتحتوي كافة اللحوم والدواجن على حديد الهيم، وتعد اللحوم الحمراء ولحم الضأن من أفضل المصادر، في ما يتوفر الحديد بمستويات أقل في لحوم الدواجن.الكبدةتعد الكبدة أحد أهم مصادر الحديد وحمض الفوليك، ولذلك ينصح بتناول الكبد في حالة الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.البقولياتمصدر اخر جيد للحديد وهو البقوليات، حيث يمكن الحصول على مستويات مرتفعة من الحديد عن طريق تناول البقوليات، ومنها: الفاصوليا، الحمص، فول الصويا، اللوبيا، الفاصوليا السوداء، البازلاء.المأكولات البحريةتحتوي بعض المأكولات البحرية على مستويات جيدة من حديد الهيم، مثل: المحار، والروبيان، كما يتوفر الحديد في مجموعة من الأسماك، ومنها سمك السردين الطازج، سمك التونة وسمك السلمون، سمك الهلبوت.الأطعمة المدعمةتوفر العديد من الأطعمة المدعمة مستويات مرتفعة من الحديد، وتناسب الأشخاص النباتيين، مثل: عصير البرتقال، والحبوب المدعمة، والأطعمة المصنوعة من الدقيق المكرر مثل: الخبز الأبيض، والمكرونة المدعمة، والأطعمة المصنوعة من دقيق الذرة المدعم، والأرز الأبيض المدعم.المكسرات والبذوريتوافر الحديد في العديد من أنواع المكسرات والبذور، والتي يمكن إضافتها إلى مختلف الأطعمة للحصول على نكهة مميزة، مثل بذور اليقطين، الفستق، الكاجو، بذور القنب، الصنوبر، بذور زهرة عباد الشمس.