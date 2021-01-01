لغير المصابين بمرض السكري .. أعراض انخفاض السكر في الدم



أعراض انخفاض السكر في الدم أعراض انخفاض السكر في الدم

نقص سكر الدم هو الحالة التي تتدنى فيها مستويات سكر الجلوكوز في الدم بشدة، وهو أمر يحدث عادةً لدى مرضى السكري، لكنه أيضًا قد يصيب أشخاصًا غير مصابين بداء السكري.



أسباب انخفاض السكر في الدم لغير السكري:

أوضح الدكتور أحمد سند اخصائي الباطنة والسكر وأمراض الكلى أنه يوجد نوعان من انخفاض السكر في الدم لغير السكري، ولكل نوع أسبابه الخاصة:



* نقص سكر الدم التفاعلي:

وينتج عندما يفرز الجسم كميات زائدة من الأنسولين تؤدي إلى هبوط السكر، أو عدم القدرة على التحكم بالجسم بسبب نسبة الأنسولين المنتجة،

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* هبوط سكر الدم الصيامي أو غير التفاعلي:ويعود إلى أسباب مرضية أو تناول بعض الأدوية مثل الساليسيلات (الأسبرين وشبيهاته)، والمضادات الحيوية، والبنتاميدين (أحد علاجات الالتهابات الرئوية الحادة)، والكينين (أحد أدوية علاج الملاريا)، او بسبب الإفراط في شرب الكحول، وبعض الأمراض الخطيرة مثل أمراض الكبد والكلى والقلب.اعراض انخفاض سكر الدم غير السكري:وأشار سند الى أن الأعراض عادةً تشمل ما يلي:* رعشة في اليدين أو اهتزاز.* الشعور بدوخة ودوران.* تشويش ضعف التركيز.* عصبية وتقلب في المزاج.* شعور شديد بالجوع.* قد يشعر المصاب بصداع، وقد يفقد الوعي في حالات انخفاض سكر الدم الشديد.علاج هبوط سكر الدم غير السكري:ولفت أخصائي الباطنة والسكر وأمراض الكلى إلى أنه سيكون علاج السبب المؤدي لانخفاض مستويات السكر في الدم هو الحل الأمثل، كما يمكن الاستعانة بعلاجات أخرى أهمها:* العلاج الفوري لانخفاض نسبة الجلوكوز في الدم.* يجب تناول 15غ من الغلوكوز على شكل أقراص الغلوكوز أو عصير أو حلوى صلبة.* ثم يتم فحص سكر الدم بعد مضي 15دقيقة إذا كان قد تجاوز 70ملغ/ديسيلتر ستكفي تلك الكمية.* إذا كانت النسبة لا تزال أقل من ذلك، يمكن تناول 20غ إضافية من السكر أو الكربوهيدرات.* الانتظار لـ 15 دقيقة ثم القياس من جديد، ويمكن تكرار العلاج إذا استمر النقص في العلاج.العلاج الإسعافي لهبوط السكر:وأشار الدكتور أحمد سند الى أنه في حال كان الشخص غير قادر على تناول الطعام نتيجة الضعف الشديد، أو فقدان الوعي فلا تحاول تقديم الغلوكوز عن طريق الطعام، هناك مجموعة من أدوات الجلوكوجين التي يمكن استخدامها: مثل تناول أقراص الغلوكوز التي تذوب في اللعاب، او إعطاء المصاب حقن الغلوكوز.علاج هبوط السكر في الدم غير السكري بواسطة النظام الغذائي:واضاف أنه في حال كنت من الأشخاص الذين تتكرر لديهم حالات هبوط السكر في الدم، من الأفضل إدخال بعض التغيرات إلى نظامك الغذائي، ما يساهم في حل المشكلة، كما تمنع الإصابة بنوبات في المستقبل:* اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالبروتين والألياف والدهون الصحية، ومنخفض السكريات.* يمكن إضافة الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطا الحلوة إلى نظامك الغذائي، مع الابتعاد عن السكريات المعالجة والمكررة.* تناول وجبة صغير كل ساعتين إلى ثلاث ساعات للمساعدة على استقرار مستويات السكر في الدم.* احتفظ دائمًا بوجبة خفيفة تحوي على مصدر سريع للكربوهيدرات، لاستخدامه في الحالات الطارئة، أو الهبوط المفاجئ لسكر الدم.