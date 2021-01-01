فيديو .. تعرفي على أفضل طريقة لعمل كفتة الأرز



كفتة الأرز كفتة الأرز

كفتة الأرز من الأكلات الشهية التي ترتبط عادة بموسم عيد الأضحى المبارك، فبعد أن تعدي الفتة واللحمة في أيام العيد، تأتي مرحلة التنويع في إعداد اللحم بمكونات مختلفة ويأتي من بينها كفتة الأرز الشهية، وتقدم الشيف فيفيان فريد في برنامج "أكلة بيتي" المذاع على فضائية ten، طريقة عمل كفتة الأرز.



مكونات عمل كفتة الأرز

كيلو لحم مفروم

2 كوب أرز

بصلة واحدة مفرومة – ثوم مفروم

1 كوب من البقودنس والكزبرة والشبت

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

ملعقة صغيرة من القرفة

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة البهارات (بهارات اللحم)



طريقة عمل كفتة الأرز

قد يعجبك أيضا...

قومي بطحن الأرز حتى يصبح ناعما جدا، وفي بولة عميقة ضعي البصل والخضروات والأرز وجميع التوابل التي تم إعدادها، وأضيفي اللحم بعد ذلك (لحم جملي أو بقري) ثم إضافة الثوم المفروم ورشة جوزة الطيب والقرفة وبهارات اللحمة.قومي بمزج وتقليب كل هذه المكونات معا في البولة أو الوعاء جيدا وتأكدي من أن التوابل والمكونات امتزجت معا جيدا، ولكي تتابعي بعد ذلك بقية خطوات إعداد كفتة الأرز تابعي الفيديو التالي..