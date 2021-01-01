فيديو .. تعرفي على أفضل طريقة لعمل كفتة الأرز

كفتة الأرز من الأكلات الشهية التي ترتبط عادة بموسم عيد الأضحى المبارك، فبعد أن تعدي الفتة واللحمة في أيام العيد، تأتي مرحلة التنويع في إعداد اللحم بمكونات مختلفة ويأتي من بينها كفتة الأرز الشهية، وتقدم الشيف فيفيان فريد في برنامج "أكلة بيتي" المذاع على فضائية ten، طريقة عمل كفتة الأرز.
مكونات عمل كفتة الأرز
كيلو لحم مفروم
2 كوب أرز
بصلة واحدة مفرومة – ثوم مفروم
1 كوب من البقودنس والكزبرة والشبت
ملعقة صغيرة من جوزة الطيب
ملعقة صغيرة من القرفة
ملح وفلفل أسود
ملعقة صغيرة البهارات (بهارات اللحم)
طريقة عمل كفتة الأرز
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