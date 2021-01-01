وزير والتعليم : ضبط المتسببين في تصوير بعض أسئلة مادة الفيزياء



وزير والتعليم وزير والتعليم

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: تم ضبط المتسببين في تصوير بعض أسئلة مادة الفيزياء "من داخل سيارة" ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وهى من أوراق "الامتحان الاحتياطي ولا تخص أي طالب" - لجنة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية.



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى : قد تم إحالة المتسببين للتحقيق وسوف تعلن الوزارة نتيجة التحقيق الأسبوع القادم ولا يخفى على أحد المحاولات المستميتة لتشويه صورة الامتحانات المصرية لا سيما أنها تسير بانتظام شديد وأن المتسبب ليس طالبا من الأساس وأن هذه الورقة ليست ورقة امتحانية وإنما من مظروف الاسئلة الاحتياطية.







وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة التاريخ، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)".



وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.



وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.



وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

