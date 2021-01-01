الأجهزة الأمنية في السعودية تعلن .. قاتلة الصيدلي المصري تسلم نفسها

أعلنت الأجهزة الأمنية في السعودية، أن السيدة المتهمة بقتل شاب مصري يعمل صيدلانيا، في منطقة سكاكا الجوف، سلمت نفسها إلى قوات الأمن.
وقامت السيدة بتسليم نفسها عقب قتلها الشاب بالرصاص، بعد رفضه إعطاءها دواء دون وصفة طبية، تنفيذا للوائح الطبية الخاصة بالقانون في المملكة.
ومن جهتها، قالت شقيقة الطبيب الصيدلي المقتول إن شقيقها سافر منذ عامين ليعمل في إحدى الصيدليات بالمملكة العربية السعودية، وأنه متزوج منذ 3 أعوام، ولديه ابن يبلغ من العمر عامين.
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