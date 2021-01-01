تعليم الجيزة يعلن مواعيد امتحانات الدور الثانى لجميع الصفوف

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تعليم الجيزة

تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف للنقل بالجيزة والشهادة الإعدادية وصفوف الثانوى العام خلال أيام، وينشر "اليوم السابع" مواعيد الامتحانات لجميع الصفوف.

1- مواعيد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي 2022/2021، تبدأ خلال الفترة من 17 حتى 21 يوليو لسنوات النقل الابتدائي والإعدادى .

2- امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو .

3- الصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو.

4- التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات خلال الفترة من 17 يوليو حتى 1 أغسطس.

5- جداول المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس ستكون (صباحى – مسائى).

6- جداول المرحلة الإعدادية الصفين الأول والثانى ستكون (صباحى – مسائى).
7- امتحانات الصف الثالث الاعدادي ستكون (صباحى) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

المصدر: youm7

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