تعليم الجيزة يعلن مواعيد امتحانات الدور الثانى لجميع الصفوف

تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف للنقل بالجيزة والشهادة الإعدادية وصفوف الثانوى العام خلال أيام، وينشر "اليوم السابع" مواعيد الامتحانات لجميع الصفوف.
1- مواعيد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي 2022/2021، تبدأ خلال الفترة من 17 حتى 21 يوليو لسنوات النقل الابتدائي والإعدادى .
2- امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو .
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