مشروب شائع يعزز الرغبة الجنسية ويخفض الكوليسترول



الكوليسترول الكوليسترول

فوائد صحية عديدة لتناول مشروب الحلبة لصحتك فهو علاج تقليدي لمرض السكري ويستخدم أيضًا لزيادة إدرار الحليب لدى النساء المرضعات كما يعد مكملا غذائيا يمكن أن يساعد في تخفيف مرض السكري وتقلصات الدورة الشهرية .

وفقا لموقع هيلث تعتبر الحلبة أيضًا مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم . أظهرت الدراسات أن البوتاسيوم قد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم في نطاق صحي وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية .



الفوائد الصحية المحتملة لشاي الحلبة



تعد الحلبة مصدر غني بالفيتامينات والمعادن. ومع ذلك ، نظرًا لأن الحلبة قوية جدًا ، فإنها يمكن أن تسبب أيضًا مضاعفات للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة.

قد يعجبك أيضا...

وجدت الأبحاث عددًا من الفوائد الصحية المحتملة لشاي الحلبة:1-إنتاج حليب الأمتساعد الحلبة لقدرتها على تحسين إنتاج حليب الثدي لدى النساء المرضعات. تشير أربع دراسات منفصلة إلى أن استهلاك الحلبة يزيد بشكل كبير من إنتاج الحليب .2-التوازن الهرمونيبالنسبة للنساء بعد سن اليأس ، قد يساعد مستخلص الحلبة في تقليل بعض الانزعاج المرتبط بتغيير مستويات الهرمون. وجدت دراسة عشوائية تأثيرات مهمة تقليل الهبات الساخنة عن طريق تناول الحلبة لمدة 90 يومًا.3- التحكم في مرض السكريتعد الحلبة علاج تقليدي لمرض السكري. تشير الدراسات إلى أن بذور الحلبة لها تأثير واضح في تحسين التمثيل الغذائي للدهون للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. تظهر دراسات أخرى فعالية في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام و علاج مرض السكري.4-حساسية الأنسولينحتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري ، يمكن أن يكون للحلبة آثار مفيدة على حساسية الأنسولين. أظهرت دراسة تجريبية سريرية آثارًا واعدة للحلبة في تحسين تحمل الجلوكوز.5-خفض مستوى الكوليستروليساعد تناول أوراق نبات الحلبة مرة واحدة، على خفض مستوى الكوليسترول بنسبة 9 % لأحتوائها على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان التي تمتص الماء،وتساعد على تقليل امتصاص الدم للكوليسترول.6- تعزيز الرغبة الجنسيةتساعد الحلبة على تعزيز الرغبة الجنسية، لأنها تساعد على رفع مستويات التستوستيرون وتخفيف حدة أعراض متلازمة نقص التستوستيرون وذلك لمحتوى الحلبة من مركبات الصابونين الستيرويدية المختلفة.المخاطر المحتملة لشاي الحلبةلأن شاي الحلبة يحتوي على مثل هذه المكونات القوية ، يجب عليك استشارة طبيبك قبل تناوله أو أي مكمل آخر. ضع في اعتبارك ما يلي قبل تحضير أو شرب شاي الحلبة:حساسية الفول السودانيإذا كنت تعاني من حساسية من الفول السوداني ، فقد يكون لديك أيضًا حساسية من الحلبة ، لأن كلا النباتين لهما تفاعل تبادلي.مخاوف تتعلق بالحملآثار شاي الحلبة على المرأة الحامل غير حاسمة. إذا كنت حاملاً ، فمن الأفضل البحث عن بديل.سكر الدم ونقص السكر في الدمنظرًا لأن الحلبة قد تخفض نسبة السكر في الدم ، فمن الأفضل استشارة طبيبك قبل استخدام شاي الحلبة إذا كنت تعاني من مرض السكري أو نقص السكر في الدم .