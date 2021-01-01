خبيرة اتيكيت توضح كيفية التعبير عن الرأي بالسوشيال ميديا |فيديو

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قالت دعاء بيرو، خبيرة الاتيكيت والعلاقات الإنسانية، إن فن الاتيكيت أصبح يتعلق بكافة أنشطة وجوانب الحياة ومن ضمنها طريقة التعامل على السوشيال ميديا، والتي أطلق عليها خبراء الاتيكيت "اتيكيت".

وأضافت خبيرة الاتيكيت، خلال استضافتها في برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن من فن الاتيكيت على السوشيال ميديا ضرورة التعلم بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، موضحة: "مفيش مشكلة أقول رأيي بس باحترام وأدب " .

وأشارت إلى أن هناك طريقة لإبداء الآراء تعرف بطريقة " السندوتش " وهي أن يقول الشخص جزء ايجابي ثم يعرض وجهة نظره ومن ثم يختم كلامه بطريقة إيجابية .

ونوهت على سلبية التعبير عن الآراء بطريقة هجومية ، و انتقادية ، مؤكدة أن النقد يكون للآراء وليس الأشخاص .

المصدر: elbalad

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