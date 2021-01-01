مستشار الرئيس: مصر تشهد موجة جديدة من إصابات كورونا.. فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، عن أسباب الارتفاع المفاجئ لفيروس كورونا مرة أخرى .



وقال " تاج الدين " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، إننا نشهد حاليا موجة جديدة من الإصابات بكورونا وتتواجد فى كافة دول العالم حيث أنها لم تنته ولازالت متواجدة كوباء عالمى وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن استمرارية تواجد الفيروس فى العالم وكل يوم تزداد حالات الإصابة عالميا .



وأضاف أن الوضع الوبائى فى مصر قد شهد مؤخرا قلة الاصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية ولكن ازدادت مرة أخرى خلال السبع أيام الماضية وسجلت موجة جديدة من الإصابات بالفيروس وتتشابه مع أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد والتي تصيب الأجهزة التنفسية ، منوها ان هذه الموجة متحور جديد بسيط من أوميكرون ولكن أعراضه تأتى فى معظم الحالات بسيطة منها السعال ، الرشح ، ارتفاع درجات الحرارة تكون مرتكزة فى أعراض الجهاز التنفسى ، التهاب فى الحنجرة وتكسير فى الجسم .

قد يعجبك أيضا...